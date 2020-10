Ginés González García: "Por ley vamos a asegurarnos las vacunas"

“Aprovecho que está el senador (Alberto Weretilneck) para decir que mañana mismo vamos a hacer una ley para firmar los contratos y asegurarnos las primeras vacunas para la Argentina. Asegurarnos esto es poder contar con un instrumento fundamental que cambiará la historia del mundo. Es fundamental para disminuir las consecuencias que ya son muy graves producto de esta pandemia. Nos falta muy poco esfuerzo como sociedad y tenemos que seguir cuidándonos”, explicó.

Consultado por el alto índice de letalidad de Covid en Río Negro, respondió que esto no depende de número de habitantes de la provincia y aseguró que hoy Río Negro tiene un índice intermedio.

“Hay provincias que están en una situación más difícil, pero no es algo fácil de explicar. Hay que tener en cuenta a la población, si es población envejecida o no, que impactará en ese índice. También depende de otras características como el momento donde se tomaron las medidas y los diagnósticos, si son precoces o no. No puedo explicar porque la provincia tiene un poquito más de letalidad que otras o un poco menos, pero según las cifras apuntamos a que sea cero”, expresó González García a LM Cipolletti.