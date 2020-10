La agenda de Ginés González García en Río Negro

“El plan Sumar es el acuerdo marco que firmará la gobernadora. Nosotros firmamos los alternativos sobre un financiamiento externo”, explicó Zgaib en diálogo con LU19.

El ministro de salud de Río Negro añadió que está la posibilidad de viajar hasta la ciudad de Catriel para recorrer el nuevo hospital.

“Tanto el ministro como el presidente fueron invitados por la gobernadora para la inauguración del nuevo hospital. Hoy nos pidió ir hasta allá para recorrerlo. Al lugar sólo le falta la colocación del tanque de oxígeno. El 4 de noviembre lo empiezan aponer y en 10 días estará. Esta todo el equipamiento. Es un momento complejo porque con la cantidad de internaciones”, expresó Zgaib.

Añadió que para el nuevo edificio se cubrieron 127 vacantes entre médicos enfermeros y el total de personal.

Río Negro no autorizó el ibuprofeno inhalado

“No está autorizado el tratamiento con ibuprofeno inhalado. En la provincia tenemos un comité de biotecnología conformado por médicos, bioquímicos y farmacéuticos de la provincia que están analizando no sólo el ibuprofeno sino otras alternativas, y tenemos una posición técnica que el comité no lo avala. Ya contestamos todos los pedidos para su utilización, que llegaron por escrito. Hubo hasta una presentación de la Defensoría del Pueblo. Tenemos las razones. Además, hay posiciones científicas que tampoco lo avalan”, indicó Zgaib.

Afirmó que la posición desde el ministerio de Salud de la Provincia es avalada por sociedades científicas que dicen que la Anmat no lo autorizó y que no existen estudios clínicos por lo que actualmente no será autorizado.