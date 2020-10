Ginés aseguró que en diciembre vacunarán a grupos de riesgo

En este mismo sentido, Ginés González destacó que hay tres ensayos de la vacuna que se llevan adelante en el país. Además, recordó que hay otra sustancia que se fabricará en Argentina. “Estamos negociando en cinco frentes distintos, en algunos estamos cerrando las negociaciones” ,añadió el ministro. "Empezamos hace mucho tiempo a negociar con prácticamente todos los productores. Estamos esperando que se aprueben, que seguramente va a ser pronto", sostuvo.

El sábado pasado, el ministro había señalado que la expectativa es que haya disponibilidad en forma masiva de la vacuna contra el coronavirus en marzo próximo.

El fin de semana, Ginés había señalado que “todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte) pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", aseguró en una entrevista en Radio Continental.