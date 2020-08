En este sentido, Fayad explicó que "buscamos que esta semana nos reciba el Comité de Emergencia local, si no abriremos nuestras puertas con el protocolo ya presentado desde el próximo lunes 17 de agosto".

Respecto a su situación en particular, el propietario de la tradicional pizzería ubicada sobre calle Avenida Roca manifestó que "tenemos 20 empleados y gracias al Estado pudimos afrontar los salarios. Pero como empresa en sí me endeudo todos los días, a mi me ayudaron con préstamos los cuáles tengo que pagar, pero ya no facturo lo que facturaba antes. Por suerte tenemos delivery, pero no tenemos a todo el equipo trabajando porque no tenemos la misma demanda de cuando podíamos abrir el salón".

Respecto a la iniciativa de no dejar entrar a los dirigentes políticos a bares, confiterías y restaurantes roquenses, Fayad indicó que "los de gastronomía fuimos los primeros que cerramos, sin saber que pasaba incluso sin casos en la ciudad, pero respetando a raja tabla lo que nos decían las autoridades. Pero pasaron 150 días y no tenemos ninguna respuesta. Por eso aplicaríamos el derecho de admisión para los políticos que no nos han representado como debían. Desde primera línea hasta el que tiene el último cargo".

A su vez, remarcó que los dirigentes políticos "trabajaron muchísimo, eso no lo discutimos, pero son apáticos para los que nos estamos fundiendo porque no podemos abrir nuestras puertas".