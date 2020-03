Freeman cumple la cuarentena en el Club Cipolletti

Una parte del plantel que conduce Maximiliano Rubio tuvo la posibilidad de viajar a sus hogares, y los que viven en la región cumplen con la medida en sus casas. Pero el norteamericano no tuvo la misma suerte. Sin embargo, contó que sobrelleva el aislamiento muy bien.

“Estoy bien en el club, tranquilo, descansando. Hace cinco días que estoy adentro por el coronavirus, intento no salir. Estoy solo, porque mi compañero se fue a su casa y yo no pude ir a Estados Unidos, por eso me quedé acá”, conto Eric. Y aclaró: “Todo bien en el club, no me hace falta nada, tengo todo lo que necesito”.

Para el pivot, el club es literalmente su casa, y antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, una semana atrás, Freeman era testigo del inmenso movimiento que genera la institución. Y él, siempre con buena onda y alegre, disfrutaba de la gran familia albinegra. Se despertaba escuchando a los alumnos del instituto saludar a la bandera y terminaba el día pasando a saludar al equipo master de básquet femenino.

Pero ahora no hay nadie más que él. Con una larga experiencia en el básquet, sabe que, pese al contexto, tiene que estar preparado cuando todo vuelva a la normalidad y por eso se entrena solo, sin poder evitar estar preocupado.

“Intento correr, un poco de pesas afuera del club, para mantenerme en estado, para cuando empiece de vuelta el torneo, no sé cuándo. Hay que estar en buenas condiciones”, expresó Freeman.

“Es muy feo, muy triste todo lo del coronavirus, mucha gente en Estados Unidos, en todo el mundo, está mal. Hay que quedarse en casa, para respetar todo. Nada más respetar las reglas y listo”, recomendó una de las figuras del plantel albinegro.

Por razones de prevención, en el club no funciona ningún espacio. Están cerradas todas las canchas y el natatorio. Es por eso que Eric, pese a tener un campo de básquet a pocos metros, no puede usarlo.

“No puedo usar la cancha, cerraron todo en el club. No puedes jugar al básquet, no puedes ir al gimnasio. Por eso yo entreno afuera del club, un poco correr, un poco de flexiones, yo tengo pesas en mi pieza, hago mi rutina. No sé hasta cuándo, pero las dos cosas están cerradas”, contó Eric.

Antes del receso, Cipo había levantado la temporada, iniciando el 2020 con regularidad. Situación que lo llevó a ubicarse tercero en la división patagónica, cuando solo restan tres partidos por jugarse.

El Albinegro jugó 21 partidos, ganó doce y cayó en nueve. Con 33 puntos, solo lo superan Pérfora de Plaza Huincul (36) y Sol de Mayo de Viedma (35).

En lo que resta de la fase regular, antes de que inicien los playoffs, el combinado cipoleño tiene que recibir a la Asociación Deportiva Centenario, visitar a Independiente y cerrar la instancia de local ante Cinco Saltos.

Freeman arrancó el 2020 lesionado y cuando se recuperó, fue una pieza muy importante para el buen momento del conjunto albinegro en el Torneo Federal de básquet.

“Espero que pase rápido el coronavirus”

Eric Freeman habla todos los días con su familia en Estados Unidos. Le preocupa su bienestar, pero confía en que cumplen con las reglas.

“Mi familia está bien, ellos están en Estados Unidos, mi mamá y mi papá están separados y yo hablo con cada uno todos los días. Ellos están bien, solo preocupados, como todo el mundo”, conmentó el basquetbolista profesional del Club Cipolletti.

Como en Argentina, el país norteamericano mantiene a la población en cuarentena, con reglas estrictas, dado que se propagó muy rápidamente el virus y Estados Unidos pasó a ser uno de los países con más pacientes infectados.

“Ellos también están respetando las reglas que dice Donald Trump - el presidente-, quedarse en su casa. Ellos salen solo cuando necesitan hacerlo”, explicó.

Pese a la tranquilidad de saber que su familia está cuidándose, la preocupación con miles de kilómetros de por medio es un hecho. Por eso, el deportista tiene ansiedad de que pase este momento.

“Espero que pase pronto el coronavirus, todos estamos preocupados por eso. La gente nunca sabe quién tiene. Por eso hay que quedarse en casa”, indicó.

3 Los partidos que le restan jugar a Cipo

En la fase regular, al Albinegro le quedan por jugar tres partidos. De local frente a la Asociación Deportiva Centenario, la última visita a Independiente en La Caldera y el cierre ante su gente contra Cinco Saltos.

Sin novedades en el Torneo Federal de básquet

La Liga Argentina de Básquet se anticipó a cualquier medida nueva y extendió el parate hasta mayo, con lo cual los representantes regionales Centro Español de Plottier, Petrolero Argentino y Del Progreso de General Roca no tendrán actividad por otro mes más, una vez cumplido el plazo inicial de la cuarentena que decretó el gobierno nacional.

Tras evaluar la gravedad de la crisis provocada por el COVID-19 en Argentina, la Asociación de Clubes comunicó que se extiende la suspensión de las actividades por 30 días a partir del martes 31 de marzo.

La medida engloba las temporadas de Liga Nacional, Liga Argentina, Liga de Desarrollo y Liga Femenina.

Sin embargo, del Torneo Federal de básquet no hay novedades; por lo pronto, es hasta que el gobierno lo disponga.