Fiscal: "La solución a la toma de tierras es política"

El fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera , dijo que las tomas de tierras encierran un contenido social que la Justicia no desconoce, y afirmó que la resolución es política, a través de políticas sociales. “La posición de la fiscalía es clara, la toma de tierras es un delito y vamos a pedir formulación de cargos y desalojo”, expresó.

"Se trata de personas que se asentaron al Este de La Alameda. Primero fueron dos grupos de 12 familias que se convirtieron en 30, y otro de 20 que se transformó en 30 más. En principio habían tomado casi el 50 por ciento de la chacra y la Policía logró desocuparla. Sólo quedó ocupada una pequeña franja, según ellos, ese sector pertenece a La Alameda y no a la chacra del vecino”, explicó Herrera.

Agregó que hoy se realizará una reunión con todas las partes involucradas junto con personal de la oficina de Castro Municipal para conocer los límites de la propiedad. “El límite no está claro, por eso vamos al municipio para tener claridad”, indicó el fiscal.

Nuevas tomas La Alameda Anahí Cárdena

“Ayer por la mañana un tercer grupo quiso tomar otro sector de la chacra y también fueron desalojados por la Policía, a cargo del subcomisario Domínguez, y se pudo recuperar. Las personas permanecen detrás de la línea divisoria entre la chacra y la calle. Hay toda una discusión porque la regularización de La Alameda está en trámite, hay una discusión sobre su regularización”, aclaró Herrera.

“Nosotros creemos que ese sector es parte de la ripiera. La posición de la Fiscalía es clara; la posición jurídica del caso es que se trata de un delito y vamos a pedir formulación de cargos y desalojo. Entendemos que el problema encierra un contenido social que no desconocemos. Y la resolución de ese problema es política, a través de políticas sociales. Mientras tanto, nosotros, tenemos que aplicar la ley. Ellos (los ocupantes) deben plantear sus necesidades en desarrollo humano, habitad o el organismo competente, no se puede quitar la tierra a otros. La gente cree que, porque la chacra no está sembrada es tierra en desuso y se la puede quitar, esa idea se instaló muy fuerte y es contraria a la ley. Es un delito la usurpación”, aseguró Herrera.

Agregó que una vez aclarado los límites de la ripiera, quienes se encuentren adentro del predio serán imputados por el delito de usurpación.