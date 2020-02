Fiestas ilegales y dos clausuras preventivas

Desde el Juzgado de Faltas se informó que el responsable de Playaventura ni siquiera se presentó para hacer su descargo, por ninguno de los expedientes iniciados en su contra. Tampoco quiso hacerlo el dueño de la vieja casona donde se llevó a cabo una fiesta electrónica que fue un escándalo en el barrio, luego de advertir la cantidad de jóvenes alcoholizados que vomitaban y orinaban a las afueras. Se indicó que el responsable de la casona solo pidió una audiencia judicial en el juzgado, por alguna razón que no explicitó ni fundó, por lo que su pedido fue desestimado. Todavía no hay una sentencia ni una multa establecida porque los plazos procesales no se extinguieron aún, y es necesario cumplirlos para garantizar el derecho de defensa de ambos infractores.

LEÉ MÁS

A 11 años del femicidio de Agostina Mazzina

Los vecinos de la toma Bella Vista casi no tienen agua