Por su parte, Weretilneck ocupó el segundo lugar entre los precandidatos a senadores, con un 29,4 por ciento de las voluntades, mientras que Luis Di Giácomo cosechó el 23,07 por ciento para Diputados.

Entre las fórmulas presidenciales, siempre en Río Negro, el segundo lugar lo ocupó Macri-Pichetto, con el 22,66 por ciento. Sin embargo, la alianza Juntos por el Cambio no presentó candidatos en el tramo de senadores y para diputados obtuvo apenas un 14,26 por ciento, quedando así en el tercer lugar.

En la carrera para el Congreso de la Nación, en el tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 3,28 por ciento; y el cuarto puesto quedó para el MAS (1%).

En tanto, para la presidencia, detrás de Fernández y de Macri, en Río Negro se ubicó la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, con el 7,07 por ciento de los votos. Luego se ubicaron Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton (Frente Nos), con el 4,5 por ciento; Nicolás del Caño y Romina del Plá (FIT), con el 3 por ciento; José Luis Espert y Luis Rosales (Despertar), con el 2,3 por ciento; Manuela Castañeira y Eduardo Mulhall (MAS), con el 0,83 por ciento; Alejandro Biondini y Enrique Venturino (Frente Patriota), con el 0,27 por ciento; Raúl Albarracín y Sergio Pastore (Movimiento de Acción Vecinal), con el 0,25 por ciento; y José “Pocho” Romero Feris y Guillermo Sueldo (Partido Autonomista), con el 0,15 por ciento.

Weretilneck destacó la buena elección que realizó Juntos Somos Río Negro en las elecciones PASO de ayer. Anahí Cárdena

Weretilneck, muy contento

El gobernador Alberto Weretilneck manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos en la provincia y en Cipolletti, ciudad en la que incluso superó al Frente de Todos en el tramo para el Senado.

“La ciudadanía entendió nuestro mensaje y nuestra intención de defender a la provincia y de no dejar librada su suerte a los intereses de las grandes fuerzas nacionales. Por eso estamos muy satisfechos por el resultado obtenido”, aseguró el mandatario, quien en octubre buscará una banca en el Senado de la Nación.

Pero Weretilneck no se quedó ahí y aseguró que a partir de hoy deberán “seguir gobernando y preparándonos para octubre, porque creemos que podemos mejorar todavía más” la performance eleccionaria. En ese sentido, hizo hincapié en la cantidad de votos nulos y en blanco, lo que -según su visión- fue una muestra de la cantidad de rionegrinos que tuvo la intención de cortar boleta, aunque en muchos casos no lo hicieron de manera correcta.

“Le pedimos a la gente que vote al partido que quisiera para la presidencia y a nosotros en el tramo de senadores y diputados y lo hemos conseguido. Logramos casi el 40 por ciento, es algo muy importante y estamos muy contentos”, señaló.

Graciela Landriscini se mostró entusiasta con el apoyo popular.

Sin sorpresas en la Cámara Alta

43,9% Frente de Todos

De repetirse los números de ayer en octubre, el kirchnerismo rionegrino lograría dos bancas en el Senado. Una sería para Martín Doñate y la otra para Silvana García Larraburu.

29,4% Juntos Somos Río Negro

A pesar de haber ido con boleta corta, Alberto Weretilneck tuvo una gran performance en las PASO de ayer.

De cara a octubre

De mantenerse más o menos los mismos guarismos de cara a las elecciones de octubre, los rionegrinos que ocuparían una banca en el Senado de la Nación serían Martín Doñate y Silvana García Larraburu, por el Frente de Todos y Weretilneck por Juntos Somos Río Negro. Mientras que, en el caso de Diputados, los que ingresarían con estos números serían Martín Soria y Graciela Landriscini, por el kirchnerismo, y Luis Di Giácomo por Juntos. Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Sergio Wisky, quien no alcanzaría a renovar su banca en la Cámara Baja del Congreso, aunque todavía falta mucho para octubre y no están jugadas todas las cartas.

El otro gran perdedor, sin dudas, fue Miguel Ángel Pichetto, a quien los rionegrinos le volvieron a dar la espalda, en esta oportunidad como candidato a vicepresidente de la Nación.

Landriscini, contenta y muy optimista de llegar al Congreso

La candidata a diputada nacional Graciela Landriscini destacó ayer “el gran respaldo” de los rionegrinos a la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y, en su caso, se manifestó entusiasmada por los primeros resultados conocidos y que abren la posibilidad de que acceda a una banca en la Cámara Baja.

La cipoleña siguió ayer el cómputo de los votos en el búnker del Frente de Todos local, donde había un clima de alegría por el apoyo ciudadano al nucleamiento en el país y en Río Negro.

La segunda postulante para diputados tras el roquense Martín Soria expresó su optimismo de cara a las elecciones de octubre y dijo que a partir de hoy se intensificarán las labores proselitistas.

Manifestó que el Frente de Todos ha contado con medios mucho más acotados que otras fuerzas para desarrollar su campaña y dijo que ella misma, en lo personal, no ha dispuesto de todo el tiempo que hubiera querido para las tareas de campaña ya que ha tenido que seguir con su profesión de docente investigadora y con su actividad como secretaria de Planeamiento de la Universidad Nacional del Comahue.

El macrismo terminó tercero

44,1% Frente de Todos

En el tramo de Diputados, también se impuso el kirchnerismo en Río Negro. Martín Soria y Graciela Landriscini se encaminan a la Cámara Baja.

23% Juntos Somos Río Negro

Si bien obtuvo un poco menos de votos que Weretilneck en el tramo del Senado, Luis Di Giácomo tuvo un buen desempeño en las PASO y quedó segundo para Diputados.

14,2% Juntos por el Cambio

El macrismo fue el gran perdedor de la jornada de ayer, tanto a nivel nacional como en Río Negro. Wisky quedó tercero y lejos de renovar la banca.

Gran performance de Juntos Somos Río Negro, con alto índice de corte de boleta

Desde el oficialismo provincial valoraron positivamente los resultados de las PASO de ayer ya que, al haber ido con boleta corta, sin un candidato a presidente, lograron un importante caudal de votos que les permitió quedar en el segundo lugar. De repetirse más o menos los mismos números de ayer, en octubre el actual gobernador Alberto Weretilneck lograría ingresar al Senado, mientras que el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, ocuparía una banca en Diputados. Si bien no fue fácil la competencia contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que tuvieron un importante arrastre, el corte de boleta fue muy significativo en toda la provincia y, particularmente, en Cipolletti. Pero no todas fueron buenas noticias en ese sentido, ya que también hubo un importante porcentaje de votos nulos. Esto se debió a que muchos de los votantes no supieron cómo debían cortar la boleta y metieron a más de un candidato para el mismo cargo. También se registró mucho voto en blanco.

