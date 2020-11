Feriantes movilizados quieren volver a la plaza del Don Bosco

Sin embargo, los feriantes que se reunieron esta mañana en la plaza de Primeros Pobladores no quieren saber nada con perder su lugar de trabajo, donde están hace más de 25 años. Si bien comprenden que en esta situación no pueden volver a trabajar todos juntos, en simultáneo, y que lo deben hacer con un protocolo sanitario, advierten que en el predio de Miguel Muñoz y Lavalle es muy reducido.

"No sería nada si fuera chico y pudiéramos trabajar tres veces por semana, pero vamos a poder trabajar un día por semana, y es muy poco. Nosotros queremos volver a nuestros puestos de trabajo, en la plaza, respetando los protocolos", dijo Rosana, una de las feriantes consultadas por LMCipolletti.

Se reunieron para ver qué podían hacer y expresar públicamente su posición, con la expectativa de que alguna autoridad municipales se presente, lo que no ocurrió. Todavía no saben qué medidas van a tomar, pero aseguraron que de brazos cruzados no se van a quedar.

Muchos de ellos entraron en contradicción con el Municipio, en varios aspectos. En principio, el Ejecutivo considera necesario una mudanza porque la plaza no se ajusta al contexto de la pandemia. En Miguel Muñoz y Lavalle podrían trabajar hasta que se pueda acondicionar otro espacio.

Sin embargo, los feriantes manifestaron que la plaza se adecua mejor porque les permitiría trabajar en mejores condiciones y hasta tres veces por semana, sin ocupar su centro para que los niños puedan jugar. Advirtieron que tampoco hubo un aviso oficial del Municipio respecto del traslado que quieren hacer. "Es un capricho", acotaron.

Mientras tanto, hay una necesidad imperiosa de volver porque están desde marzo sin posibilidades de recuperar sus puestos de trabajo y hay muchas otras actividades que ya reaperturaron. Hay feriantes que viven de prestado en la casa de familiares o que salieron a vender a la calle.

Feiantes Don Bosco01.jpg Anahí Cárdena

Consideraron que tampoco es cierto que su traslado pondría fin a un conflicto de vieja data con los vecinos que no quieren saber nada con la feria, por cuanto ellos consultaron a todos los frentistas de las calles Perú, Paraguay y José Hernández. "Sólo tres tienen problemas. El resto está de acuerdo y aduce que son clientes. Solo piden que no les usemos los canastos, y nosotros nos llevaremos la basura a nuestras casas", comentó la feriante Rosana.

Entendieron que no pueden volver todos juntos a trabajar, en simultáneo, pero tampoco pueden limitarse a un espacio tan pequeño que no les permitirá trabajar más que un día a la semana, ni tiene reparo del sol.

Antes de la pandemia, eran aproximadamente los 600 feriantes que venían de distintas localidades a la feria del Don Bosco. Sin embargo, el Ejecutivo puso un filtro para priorizar la necesidad de los que residen en Cipolletti y quedaron 150. O bien 200, como dicen ellos.

"Nosotros entendemos todo, menos el no por el no mismo", concluyó la feriante Rosana.