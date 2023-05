Con esto, Raíces se bajó de la fiesta y lanzó un fuerte comunicado en el que asegurar sentir "bronca, dolor e impotencia" y lamentan que no se valore a los artistas locales y a las figuras nacionales se les tenga todo tipo de contemplaciones.

El comunicado

"Lamentamos no estar presentes en el aniversario de nuestra ciudad como teníamos previsto, sentimos bronca, dolor e impotencia de no poder estar como teníamos pensado, lamentablemente y como sucede en muchos lugares sentimos un destrato y falta de respeto hacia los artistas locales y Regionales, no les interesa el trabajo que venímos realizando durante estos años en nuestra ciudad. Ahora sí, para el artista principal del Domingo como lo es el Chaqueño Palavecino se le puede tener todo tipo de contemplación, cambiando el horario a días del show y todo tipo de requerimiento que el artista quiere, total los locales o regionales no vendemos como el que viene de afuera..! Ojalá las cosas cambien en algún momento y empiecen a respetarnos como corresponde!! Abrazo peñero, nos veremos en la próxima, Que sea música".