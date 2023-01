Enfermeros del Hospital fueron agredidos durante una emergencia

El ejercicio de la medicina al servicio de la comunidad debería ser una acción reconocida por todos, pero en los tiempos que corren, en donde la agresividad y violencia están al orden de día, en muchas oportunidades eso no ocurre. Así lo revelaron los enfermeros de la guardia del Hospital de Cipolletti, quienes confiaron a este medio que durante los festejos de Año Nuevo fueron agredidos por diferentes pacientes que buscaron asistencia en ese sector del centro de salud.

Dando más detalles de lo ocurrido, la enfermera señaló que las agresiones se dieron cuando el personal de salud se disponía a sacar de un vehículo particular a una persona lesionada. Fue así que mientras planificaban los pasos a seguir y mientras efectuaban los mismos, fueron golpeados por un grupo de personas.

“Hay que tener en cuenta de los excesos. A mayor cantidad de horas, los pacientes vienen en otros estados, ya sea bajo los efectos del alcohol o alguna droga, y eso hace que se todo sea más complicado. Fue así que los chicos estaban sacando a un paciente de un auto y empezaron a ser agredidos por los propios familiares de esa persona -quienes presentaban aliento etílico-, quienes reclamaban a los enfermeros que fueran más rápidos con su trabajo”, declaró.

Buscando salvaguardar tanto a los enfermeros, médicos y pacientes, Patricia relató que se definió llamar a la policía, pero no es una opción que les guste realmente: “La gente está alterada y te agrede tanto verbalmente como físicamente, y nosotros no podemos prendernos en eso porque ante todo está la vida del paciente. Por eso decidimos llamar a la Policía para que nos venga a cuidar, pero al mismo tiempo atender al paciente y atender al que está afuera, que te grita que lo de él es una emergencia. Realmente se torna una situación complicada, y a esto se le suma el gran agotamiento del personal de salud”, remarcó la enfermera y luego sumó: “La gente no sabe que entre emergencia y emergencia nosotros nos tomamos unos 15 minutos para bajar la adrenalina del momento, porque en una guardia te encontras con todo tipo de situaciones… en una guardia se está tranquilo”.

“Todos reciben su atención. Y cuando los pacientes son atendidos, se dan cuenta de todo el trabajo que nosotros hacemos. Algunos incluso te dicen ‘la verdad que estas afuera es una cosa, pero entras y es otro mundo’. Y es que así es. Pero todo el mundo recibe su atención y su tratamiento, sólo que a su tiempo”, resumió la profesional.

Respecto del agotamiento del personal propiamente dicho, la mujer manifestó que todo el mes de diciembre fue atípico para ellos, debido a la gran demanda que tuvieron, principalmente por el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. “Detrás de cada festejo por Argentina hubo muchísimo trabajo para nosotros, y el día en el que el equipo se consagró campeón no fue la excepción. En ese entonces se hicieron muchos pedidos de ambulancia, y cada vez que la ambulancia volvía lo hacia con más de un paciente. Afortunadamente nada grave, como quemaduras, golpes o escoriaciones”.

“Realmente no es que nos gusta quejarnos o que hacemos una catarsis de la carrera que elegimos, porque seguimos ejerciéndola con todo el amor, pero hay muchas cosas que están fuera de contexto”, cerró la enfermera.