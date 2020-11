Encontraron un halcón peregrino en pleno centro cipoleño

El tumulto de la gente en una esquina de la calles España y Roca llamó la atención de un patrullero que justo pasaba por el lugar y se acercó para ver qué estaba ocurriendo. Por fortuna, no había que lamentar un hecho violento, pero para su sorpresa los efectivos se encontraron con un ave rapaz que quería emprender vuelo y no podía porque se encontraba lastimado en una de sus patas.

"Es un halcón peregrino. Estaba lastimado y quería volar. La gente se quería acercar, pero cuanto más lo hacía, más se asustaba el animal", dijo el jefe de la Comisaría Cuarta, Osvaldo Huanque.

Halcón peregrino

Actualmente, se encontraba alojado en una chacra de esta ciudad para curar su herida, con el fin de que en algún momento pueda estar en condiciones de volver a su ambiente natural.

Personal técnico de la dirección de Fauna todavía no había podido establecer contacto directo con el ejemplar, no obstante, todo hacía suponer que se trataba de un halcón peregrino. Su coordinador Fabián Llanos contó que es una especie de la región que suele anidar todos los años en la zona de bardas. Dijo que no es raro su presencia en la ciudad ya que "usa los edificios de percha para posarse y comer palomas".

"El halcón peregrino es el ave más veloz del planeta. En picada, supera los 300 kilómetros de velocidad y el ave que es su presa ni se entera. Su estrategia es cazar a vuelo otras aves, que constituyen el 99 por ciento de su dieta", agregó Llanos.

En Cipolletti, este animal suele tener cría en la zona conocida como La Buitrera o Cueva del León de la Margen Sur.

"Otra aspecto interesante es que un ave cosmopolita, es decir, habita en todo el mundo. En Argentina, las aves que tienen esta característica son solo dos: la lechuza de campanario y el halcón peregrino", destacó Llanos.