En el hospital sólo hay pediatras para la guardia de emergencias

El director del hospital, Carlos Lasry, contó: “En el servicio de pediatría dos de los médicos se jubilaron. Tenemos problemas de enfermedad de otros tres profesionales y licencia por enfermedad familiar de otro. Este último es un médico generalista que colabora con todas las guardias. Lo que hacemos es alertar a la población que está restringido el consultorio de libre demanda, que funcionó hasta el viernes”.

“Las consultas que sean de tipo menor, o controles habituales, que deberían ser con turno programado y se hacían con libre demanda, les avisamos que no tenemos atención. Sí está garantizada la guardia de emergencias y a pacientes internados”, aseguró Lasry.

El director de la institución explicó que hicieron “un plan de contingencia con todos los centros de salud y hemos tenido colaboración de médicos neonatólogos para que colaboren con la guardia. Pediatría es un servicio al que asisten entre 300 y 400 consultas por día, de las cuales más de la mitad no son emergencias ni urgencias. Por eso pedimos colaboración a la comunidad. Estamos saturados. Hoy, por ejemplo, había 48 niños a las 8 de la mañana para la atención de un solo médico”.

El Ministerio de Salud lanzó una convocatoria no sólo para pediatría sino para todas las especialidades. “Hay especialidades críticas como neonatología, ginecología, cirugía general, y no hay postulantes para las residencias que abrieron en mayo. Una pediatra ya presentó los papeles y se espera el nombramiento. Necesitamos dos pediatras de guardia por día y a veces tres. La demanda no tiene techo y además Cipolletti es cabecera y recibe derivaciones desde Catriel a Fernández Oro”, agregó.

