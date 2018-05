Empieza a faltar harina y carne por especulación

Con la disparada del dólar, muchos comerciantes locales se han encontrado con la desagradable sorpresa de que los proveedores no les están entregando productos esenciales y por no saber adónde irá a parar la economía en los días que vienen. En la actualidad, dos de los sectores más afectados son las panaderías y las carnicerías. Pero no son los únicos y cunde la inquietud.