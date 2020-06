En abril pasado el juez de Ejecución Penal Lucas Lizzi fue el último magistrado en recibir un expediente con la solicitud de libertad asistida. El pedido fue rechazado debido a que todas las áreas del penal tenían un concepto desfavorable sobre su conducta. Incluso advirtieron que en el último tiempo durante su período de “afianzamiento” registró una “involución” por lo que bajaron su puntaje a 5, información que fue determinante para que Lizzi niegue el beneficio. Entre las conclusiones se advertía que el egreso anticipado del penal constituía un riesgo de violencia sexual para la sociedad. “El tratamiento al que asistía era para ofensores sexuales y quedó suspendido con el inicio de la pandemia. Por su involución y bajo puntaje resolví de manera desfavorable su pedido. La calificación sirve para que el juez decida si está o no en condiciones, y en este caso no lo estaba. Entendí que era un grave riesgo para el condenado y para la sociedad”, explicó Lizzi en diálogo con LM Cipolletti.

Actualmente Pino Vinet tiene 61 años y un estado de salud bastante deteriorado, producto de sus largos años en prisión. En libertad no hay más nada que el Estado pueda hacer para evitar un nuevo ataque, sólo esperar a que lo ejecute y así recaerle nuevamente con todo el peso de la ley.

“Una vez que agota la pena no hay forma de imponer ninguna pauta extra. Este hombre agotó la condena y recuperó la libertad. No hay manera de exigir algo más porque recuperó la libertad de manera absoluta”, indicó el juez de Ejecución.

144

Pino Vinet fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal en varias ocasiones, lesiones y privación ilegítima de la libertad agravada de una menor de edad. Sumado a que tenía un antecedente de reincidencia. A una ex pareja de Río Colorado le cosió la boca, y a otra de Plottier la golpeó salvajemente. Según indica el informe psicológico, siempre negó haber cometido el delito por cual se lo condenó y aseguran que su intervención en el área psicológica no tiene vínculo con el deseo de someterse a un tratamiento, sino sólo de poder obtener algún beneficio judicial de egreso anticipado. No presentó nunca un sentimiento de culpa, y proyecta la responsabilidad sobre la víctima. Cuantificaron el riesgo de violencia sexual de Pino Vinet como altísimo, con un prometió de 6 sobre 7, y no recomendaron la salida anticipada por el peligro para la sociedad. El análisis del Cuerpo Médico Forense es muy similar, advirtiendo un riesgo de reincidencia alto a cometer hechos similares por el cual se lo condenó, sumado a una reinserción social compleja vinculado a su negativa a estudiar o trabajar.

Juan Pablo Chirinos, Juez de Ejecución Penal de Roca que años atrás tuvo la causa de Pino Vinet, recordó que era un preso que siempre se negó a los tratamientos. “Los tratamientos son optativos, no se los puede obligar. Muchos terminan accediendo sólo para obtener algún beneficio. En el caso concreto de Pino, es más que un violador, es un violento de género. Los tratamientos de ofensores sexuales suelen funcionar siempre y cuando tomen conciencia de lo que hicieron, y no es su caso. Tras la reforma de 2017 que impide a los abusadores acceder a beneficios, se genera un peligro, porque con esa norma ni siquiera intentan ingresar a un tratamiento ni tener buena conducta. No tienen objetivos a cumplir, y les da todo lo mismo”, comentó Chirinos a LM Cipolletti.

Explicó que Pino Vinet tras su libertad ni siquiera podrá estar en el banco de abusadores sexuales porque nunca se implementó en el país.

“El registro de agresores sexuales sólo tuvo fines de prueba en Argentina y nunca se implementó en lo concreto. El proyecto es de dudosa constitucionalidad, porque al imputado lo marcás para toda la vida. Se supone que una vez que agotaste la pena, ya pagaste, y sos libre”, indicó el magistrado roquense.

Tratamientos efectivos, un beneficio para toda la sociedad

Un reconocido abogado cipoleño dijo que este caso refleja las falencias de todos los demás condenados, porque la Ley de Ejecución Penal ordena el diagnóstico y el tratamiento de todos los reclusos. “El objeto de los tratamientos es lograr que el preso no reincida. Si se cumple, tendremos personas que se reinsertar exitosamente a la sociedad, y menos víctimas. Está comprobado que las personas bajo tratamiento tienen menos reincidencia, pero las cárceles actualmente sólo fusionan como un depósito de personas”, expresó.

Dijo que los presos necesitan profesionales que los acompañen en ese proceso. “Si no hay tratamientos, o si este tratamiento no funciona, fabricamos un violento y más víctimas. Si no se trabajan sus emociones, las personas salen más violentas, y con indignación y resentimiento”, añadió. Además, se opuso a la negativa constante de los beneficios a condenados por abuso sexual. “Un preso necesita tener pruebas antes de quedar libres por completo. Cuando se agota la pena, pasa de estar completamente encerrado a estar totalmente libre, y termina siendo peor”, expresó.

LEÉ MÁS

Reclaman que agilicen el tránsito en el puente para ingresar a Neuquén

Intentan develar el misterio de un baleado en el Obrero A

Tras una persecución, la Policía recuperó un botín de casi $80 mil