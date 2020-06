Temor por la liberación de un peligroso violador

Pino Vinet había pedido en reiteradas ocasiones la libertad condicional e incluso al inicio de la pandemia pidió la prisión domiciliaria por ser población de riesgo, pero el juez se lo negó vinculado al oscuro historial y el peligro inminente para la sociedad.

El violador cumplía la condena en el Penal 5 de Cipolletti, hasta hoy, que recuperó la libertad y ya podrá caminar libre por la calle luego de pagar por un aberrante delito.

El reconocido jinete, conocido como “el domador” por su actividad, fue condenado a 21 años por raptar y violar en reiteradas ocasiones a una adolescente de 14 años cuando él tenía 44 sumada a otras causas más. El abusador tiene 61 años. Intentó salir antes de tiempo con varios beneficios pero la justicia se lo negó porque sus informes son desfavorables y además, podría volver a atacar. Además, lo más peligrosos, es que en toda su estadía en el penal no recibió un tratamiento por lo que un potencial ataque sexual podría ser inminente ya que los abusadores tienen tendencia a ser reincidentes.

Pino Vinet mantuvo cautiva a la adolescente un mes en un campo de El Arroyón. Allí la abusaba todas las mañanas. La tenía atada con alambre y la azotaba. Por esa cusa se lo condenó a 13 años de prisión, pero fue unificado a 21 por otra terrible causa de violencia en Río Colorado en la que le cosió la boca a quien era su pareja, sumada a múltiples fugas.

Advierten por el riesgo de violencia sexual

En el fallo de abril pasado se conoció que los informes del penal fueron concluyentes. El área psicológica calificó la propuesta de libertad asistida como desfavorable por considerar que el egreso anticipado puede constituir un riesgo de violencia sexual para la sociedad. El área social consideró que no se “objetiva un buen pronóstico de reinserción social”. En conclusión, aconsejaron no otorgar el beneficio por considerar que el egreso anticipado “podría ocasionar riesgos para sí como para terceros ya que no ha recibido tratamiento adecuado y específico acorde al delito por el cual cumple condena”.

Organizaciones de mujeres de toda la región están en alerta y piden a las autoridades un seguimiento ante el peligro para toda la sociedad de que una persona con esas características recupere la libertad.

