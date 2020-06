Intentan develar el misterio de un baleado en el Obrero A

Según informó el subcomisario Gustavo Ruiz Trigo, de la Unidad 45, tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 8.45 de hoy (22/06) cuando el lesionado de arma de fuego ingresó a la guardia del hospital. Un hermano lo socorrió al verlo herido y lo trasladó inmediatamente hasta el centro asistencial en su auto.

"En el hospital lo pudieron entrevistar, pero no fue mucho lo que aportó porque lo estaban por operar", dijo Ruíz Trigo.

De acuerdo a sus dichos, la víctima iba caminando por la calle Pastor Bowdler, muy cerca de una iglesia que está a la altura de Lamarque. "De repente sintió las detonaciones de arma de fuego, pero no pudo ver a nadie y constató que había sido lesionado", comentó el subcomisario consultado.

Por fortuna, la víctima vive en las inmediaciones y fue auxiliado por un hermano que lo acercó hasta el hospital local. "No sabemos si fue una bala perdida, un enfrentamiento, un ajuste. Todavía no se sabe nada de las circunstancias del hecho. También nos pasa en otros casos que los damnificados a veces ocultan información por temor", manifestó el titular de la Comisaría 45.

Por ahora, sólo se contaba con esos someros datos. Personal de esa unidad policial ya había notificado a la Brigada para que colabore con la investigación. "Vamos a ver qué rumbo tomamos", acotó Ruíz Trigo.

Habían realizado un rastrillaje en la zona, en busca de evidencias, pero no encontraron nada. Tampoco nadie vio ni escuchó nada, hasta el momento. Ni el hermano de la víctima aportó información.

No obstante, como el herido estaría fuera de peligro, esperarían a que esté en condiciones de hablar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ruíz Trigo afirmó que el hombre "no tiene antecedentes". Es decir, no es el caso de un herido que forma parte del ambiente delictivo, zanja sus diferencias por medio de la violencia y no suele denunciar; por lo que es un misterio cómo fue lesionado.

De la investigación también está al tanto el fiscal en turno, Guillermo Merlo.

