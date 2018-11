"El sueño de Joaco era estudiar kinesiología"

Su amigo, Ezequiel Martinéz, dijo que por motivos económicos Joaquín no había podido acceder a estudios universitarios, pero que estaba trabajando para poder hacerlo el próximo año.

“Joaquín era mi mejor amigo. Era con el único que me juntaba todo el tiempo, tomábamos mates, y nos contábamos nuestros problemas personales. Me escuchaba y me daba su opinión. Siempre estaba con una sonrisa”, relató Ezequiel Martínez, con nostalgia.