El RRPP dijo que era inocente en una entrevista telefónica a un programa de TV tras quedar imputado en la causa. "Vos me preguntás si en algún momento se me pasó por la cabeza y sí, lamentablemente en un momento de angustia a mí se me pasó por la cabeza eso (suicidio)", admitió Cohen.

"Desde diciembre estoy con tratamiento psicológico, psiquiátrico y medicado. Me está yendo muy mal económicamente. Estoy deprimido. Recién ahora estoy haciendo el duelo de la muerte de mi papá que no lo hice en 2015 por lo de Gran Hermano", contó.

E indicó: "No sé lo que son las presencia íntimas, como dice Marian Farjat. Yo manejé presencias típicas en boliches, donde te sacás una foto o bailás con la gente. Es falso y me indigna lo que dice".

Tras asegurar: "Nunca tuve relaciones con menores. Yo no tengo clientes de nada. Yo no facilito la prostitución. No vendo gente. Ahora, si me preguntás si alguna vez pagué por sexo te digo que sí, pero a uno mayor de edad”.

Embed Otro juvenil de Independiente aseguró ante la fiscal que el RRPP participaba del reclutamiento de menores. Aseguran que el joven vinculado a los ex participantes de GH se habría intentado quitar la vida en medio de un cuadro depresivo. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 28 de marzo de 2018

Embed Un menor de la pensión de Independiente declaró ante la justicia mediante Cámara Gesell que el relacionista público vinculado a la farándula participó de una actividad sexual en grupo en Palermo con jugadores de fútbol. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 28 de marzo de 2018

