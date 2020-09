El padre de Solange le escribió una carta al presidente

"Las últimas palabras de mi hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’. Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón". Así concluye la carta abierta que Pablo Musse le escribió al presidente Alberto Fernández, diez días después de la muerte por un cáncer de mama de su hija Solange , de quien no pudo despedirse debido a las restricciones por la pandemia luego de viajar desde Plottier a Córdoba, donde no lo dejaron ingresar.

En la carta, que el hombre de 59 años difundió en su cuenta de Facebook, describe la insólita situación que vivió cuando al llegar a Córdoba le negaron el ingreso por no tener hecho el hisopado. Musse tuvo que regresar sin poder ver a su hija, intuyendo que podía ser el último encuentro. El regreso lo hizo "escoltado" por patrulleros hasta la localidad de 25 de Mayo, en La Pampa, para no romper ninguno de los protocolos sanitarios ni las medidas de distanciamiento social.

"Usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de vida, ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron, no solo eso, sino que a mí y a mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades diferentes, nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros".

En otro párrafo, Musse tomó una declaración que el presidente hizo en un programa de televisión: "Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/8 no pudo almorzar conmigo, ¿qué ironía, no? Usted sí, mi hija no, lamentablemente no vi ni escuché declaraciones de los derechos humanos", señaló Musse.

“Ustedes no dan el ejemplo”

"Mi hija solo quería estar sus últimos momentos con su padre, rogó por sus derechos pero no fue escuchada, se fue sin poder cumplir su deseo. (...) Nos piden esfuerzos, que nos cuidemos, cuando ustedes no dan el ejemplo", escribió Musse en la carta dirigida a Fernández.