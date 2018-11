El Estado nacional le debe al Invap $659 millones

Estos últimos son el satélite ARSAT 3 (convenido con ARSAT SA), el satélite SARE (con la empresa VENG SA) y los SARA-UAV (contratados por el Ministerio de Defensa de la Nación). Están en proceso de reformulación de sus alcances, lo cual implicaría una readecuación de los contratos o, en su caso, la cancelación.

La segunda parte del informe contabiliza y detalla la deuda del Estado nacional con la firma rionegrina, que es de algo más de 659 millones de pesos y se constituye por un monto de 511 millones ya vencidos y 148 por vencer.

Desde la empresa aseguraron que no se mantienen atrasos por salarios, aunque en ciertos periodos, por razones estrictamente financieras, debieron abonarse en dos cuotas, generalmente y en particular para el personal no gerencial, dentro del plazo legal. De todas maneras, hay incertidumbre sobre el futuro de la firma.

Nuevos cambios de planes

Trabajos en ejecución: desde el Invap informaron que actualmente hay 18 proyectos vinculados al Estado nacional que se están ejecutando, entre los que se destacan los satélites SAOCOM 1, A/ B y Proyecto Satelital SABlA-MAR.

