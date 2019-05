El Ejecutivo y ATE acordaron varias mejoras

La organización acordó con el jefe comunal que “en los próximos meses ya se pondrá en funcionamiento la actualización de la Bonificación Especial por Año de Servicio (BEAS)”, tal lo pautado “en la última reunión paritaria”.

Por otro lado, en relación con el proceso de pase a planta de personal contratado, se convino que “quienes no tengan el primario completo y no sepan leer ni escribir podrán rendir de manera oral”. Asimismo, quienes aún no tengan el primario completo “podrán rendir” pero su incorporación “quedará en transición hasta que concluyan” sus estudios, como establece el estatuto municipal.

Las partes trabajaron sobre la posibilidad de un proyecto de recategorizaciones, en el que se reconocerán las categorías previas y “se establecerá una cláusula que reconocerá la carrera administrativa y el concurso por recategorización cada dos años para todos los trabajadores”.

Vega, secretario gremial de ATE Alto Valle, celebró, siendo él un empleado municipal con más de 20 años de antigüedad, que “se pueda dejar establecida la carrera administrativa que permitirá concursar cada dos años a todos los compañeros, ya que este siempre ha sido un reclamo histórico de nuestro sindicato”.

Desde hace ya un largo tiempo, el gremio estatal se ha convertido en un interlocutor relevante de la gestión de Tortoriello.

