El desesperado pedido de los damnificados por los planes de ahorro

"Ya van a ser cuatro años de que se inició ese expediente y necesitamos que se resuelva. Nos está perjudicando porque las personas que terminan de pagar el plan no le entregan la prenda. Se acumula un monto a través de la cautelar que nos exigen pagar cuando queremos retirar el auto. Consideramos que ya es demasiado el tiempo que se ha tomado la justicia para nuestra causa", dijo Mabel Muñoz, referente de los Autoconvocados Neuquinos que están con acciones judiciales desde hace más de cinco años.

"En la provincia hay más de 8 mil damnificados con diferentes instancias en diferentes causas. Nosotros iniciamos una demanda colectiva en Defensa del Consumidor. El organismo falló multando a las empresas y la justicia dejó firmes esas multas. También tenemos una causa colectiva, que es la que estamos reclamando. La jueza dictó una cautelar que hace cuatro años que no se resuelve. En esta presentación hay 150 damnificados", precisó.

"Nosotros necesitamos que se expidan en esta demanda grande contra todas las automotrices para poder seguir avanzando. Ya tenemos mucho a favor nuestro. Este expediente se ha visto parado por la pandemia y el encierro lo que hizo más lento el sistema judicial. Son trámites administrativos que escapan a los abogados, es la Justicia la que se toma demasiado tiempo", subrayó.

Mabel contó que los damnificados están desesperados porque las cuotas de los autos están por encima de los 100 mil pesos y porque en algunas provincias comenzaron con las ejecuciones prendarias.

"Nosotros lo que pedimos es que suspendan los aumentos indiscriminados. Nos están aumentando las cuotas hasta 40 mil pesos por mes. Hoy una cuota de un vehículo base está por arriba de los 120 mil pesos. Es una locura. Un sueldo común está 150 mil pesos. Las cuotas de los vehículos afectan el 90 por ciento de nuestros ingresos. Eso está contemplado en la demanda. Las cuotas no pueden superar el 30 por ciento de los ingresos", subrayó.

"Con una respuesta positiva a favor nuestro, vamos a poder reclamar que se suspendan los aumentos indiscriminados, las ejecuciones prendarias que estaban suspendidas por decreto de necesidad y urgencia que se dictó en el encierro. Pero como ya se liberó todo eso, en algunas provincias ya se empezaron a hacer", expresó con preocupación.

"Ahora están esperando un informe de la IGJ que pidió la jueza", señaló Muñoz haciendo alusión a la Inspección General de Justicia, un organismo nacional que regula los contratos de adhesión.

"El año pasado nosotros, junto a legisladores y damnificados de otras provincias - porque los diputados de Neuquén no nos prestaron atención y no se hicieron eco no nuestro reclamo- conseguimos que la Comisión de Defensa al Consumidor se reuniera con el IGJ para informar que este tipo de contratos fueron aprobados en 1943 para una operatoria de ahorro previo para fines determinados. Todo eso quedó obsoleto totalmente pero igualmente se continuó con este tipo de contratos para la modalidad de los vehículos cero kilómetro. Tenemos antecedentes como para que la justicia dictamine que estos contratos son obsoletos, además de abusivos", enfatizó.

"Habría que modificarlos así no figuran esas cláusulas leoninas que hacen que nos quedemos prisioneros con cuotas muy alta", agregó.

DAMNIFICADOS CON PLANES DE AHORROAHORRO (3).jpg Claudio Espinoza

"Creo que los organismos deberían funcionar mejor y los diputados hacerse eco porque es un problema social en todas las provincias y acá en Neuquén es gravísimo. Hay situaciones muy duras", advirtió.

"Nosotros hicimos presentaciones con el vicegobernador para que interceda frente al banco y acceder a una línea de créditos especiales para quienes estamos en esta condición", dijo haciendo alusión a Marcos Koopmann y al Banco Provincia de Neuquén (BPN).

"Si bien los intereses bancarios son muy altos, tendríamos cuotas fijas y no estaríamos en esta incertidumbre de que mes a mes nos aumentan las concesionarias de a 40 mil pesos. Nos reunimos con los directivos del banco, nos escucharon pero plantearon que la implementación de nuevas líneas de crédito tienen que ser aprobadas por el Banco Central. Así que ahí quedó todo", lamentó.