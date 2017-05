El asfalto llegó con quejas por el costo en el San Pablo

Algunos frentistas aseguran que no le pagarán a la Muni porque es muy caro.

El nuevo asfalto del barrio San Pablo se hizo esperar, llegó y generó quejas entre los vecinos, aunque la mayoría lo está pagando. Si bien algunos esperaban números distintos y no están muy de acuerdo y a otros no les da el bolsillo o no quieren pagar, en general los vecinos han demostrado ser cumplidores: alrededor de 245 frentistas pagaron al contado, con un 10% de descuento, y cerca de 760 ya afrontaron la primera cuota (abril).