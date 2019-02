Edersa hizo aportes a una ONG cipoleña

La empresa distribuidora de energía le entregó electrodomésticos de todo tipo, ollas, asaderas, cubiertos, vasos, tazas y demás elementos de cocina.

“Estar al frente de este programa que impulsa Edersa me permite no sólo mantener contacto permanente con la provincia que me vio nacer, sino que además se trata de una oportunidad única para realizar una devolución a la comunidad de un lugar que amo con locura”, explicó Teté.

En Estimulando para Incluir trabajan padres, abuelos y colaboradores. Pero, por sobre todas las cosas, profesionales de la salud y la pedagogía le inyectan fuerza al proyecto. “Nuestra ilusión es constituir un centro educativo terapéutico que contenga y capacite a niños y adultos, que les ofrezca las oportunidades que en muchos casos no consiguen en la actualidad desde la educación formal”, expresó Rosenfeld.

LEÉ MÁS

Macri: "Nos está costando baja la inflación más de lo que imaginé"

En ARSA aseguran que sus servicios se mantienen bien