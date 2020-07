Doná plasma: cómo se hace, dónde y quiénes pueden hacerlo

Ana Ferrer, médica especialista en Hemoterapia e Inmunohematología de Leben Salud, donde se realizó la primera donación en la ciudad, explicó que está abierta la convocatoria para todos aquellos que quieran y puedan donar.

Aclaró que el plasma es un componente sanguíneo que, tal como quedó definido en la resolución del Ministerio de Salud de Río Negro, se empleará solo para pacientes en estado de gravedad, que reúnan determinadas condiciones según los casos en particular, y tampoco todos los recuperados pueden donar.

¿Quiénes sí y quiénes no?

“Es importante destacar que todos los pacientes recuperados que tuvieron la enfermedad, comprobada por hisopado, que hayan sido dados de alta hace 14 días o más (hasta 90 días se observó que buena cantidad de anticuerpos) pueden ser candidatos”, sostuvo Ferrer, jefa de Servicio del Banco de Sangre de Leben Salud.

Pero se deben realizar dos estudios para detectar si poseen o no los anticuerpos. El resto de los requisitos a cumplir son los mismos que se exigen para donar sangre: ser mayor de 18 años hasta 65, desayunar antes del procedimiento y cumplir el protocolo nacional.

La especialista, de Hemoterapia de Leben Salud, destacó que el paciente en primer término es informado sobre todo el proceso, debe prestar consentimiento para realizar la extracción y se le detalla paso por paso qué se va a hacer.

Se utiliza un kit especial importado (su costo ronda los 300 dólares) para llevar a cabo el procedimiento de plasmaféresis.

“El donante es conectado a una máquina de aféresis, solo con un pinchazo y se le extrae únicamente el plasma que posee los anticuerpos. El resto de los componentes de la sangre se le devuelven en el mismo momento”.

Es un proceso sencillo, sin dolor, y el paciente se recupera y “solo debe beber mucho líquido: vida normal”, indicó Ferrer.

Sobre las pruebas para detectar anticuerpos, se explicó que se realizan dos análisis: uno en forma inmediata para saber si el donante los posee o no. Este test define quién puede o no donar. “Puede ocurrir que la persona tuvo la enfermedad pero generó baja cantidad de anticuerpos y no es apto para esta terapia”.

Y la segunda prueba es más exhaustiva, permite conocer la cantidad de anticuerpos presente en el plasma pero se envía al Instituto especializado Maiztegui, de Buenos Aires, por lo cual los resultados llegan después.

plasma-telam.jpg

Una donación ayuda “por tres”

“En general, según el paciente, se extraen 600 ml de plasma que se puede conservar a -80 grados, en un ultrafreezer, y dura hasta 36 meses”. Sin embargo en cada dosis a un paciente, se utilizan en promedio 200 ml por lo cual con un donante se puede ayudar hasta a tres pacientes.

El plasma es uno de los componentes de la sangre, “es 90% de agua, y contiene proteínas y anticuerpos”.

Cada enfermo recibe una transfusión y se aguarda su evolución. En algunas ocasiones se torna necesaria una segunda dosis a las 12 horas.

“Esto es una inmunización pasiva, se le brindan al paciente los anticuerpos desde afuera para que ataquen al virus en ese momento”, graficó Ferrer.

Se tiene en cuenta el grupo sanguíneo del paciente (no el factor) y se analiza la compatibilidad.

Las donaciones en la provincia son para brindar el insumo tanto al sector público como privado y existe un protocolo especial de traslado, para cuando se requiera su transfusión a pacientes que se encuentren internados en otras ciudades.

¿Cómo hacer para donar plasma?

Llamando al 0810 666 4624 o comunicándose por whatsapp al 2994286396.