Disputa de tierras en Santa Elena: apareció el acusado y dijo que él es el estafado

"Ella me vino a buscar a mí y me contrató para hacer un desarrollo inmobiliario. Ella firmó. Me cedió cinco lotes como parte de pago y ahora niega todo. Pero tengo documentación que prueba lo que digo, hasta el plano que está a nombre de la señora Parra, donde se ve claramente el fraccionamiento de terrenos", expresó Montoya.

Es cierto que hay un plano dando vueltas y un contrato que lleva la firma del propio Montoya y de otras personas con cesiones de terrenos, pero la escribanía neuquina que suscribe el acuerdo en noviembre de 2017 se cubre diciendo que "la presente certificación no juzga el contenido del documento".

Es decir, hay escribanos y agrimensores que se prestaron para el fraccionamiento de estas tierras, aunque el Municipio de Cipolletti no avale una urbanización en esa zona rural de la ciudad. Tanto es así que Montoya tiene un su poder el croquis de un plano realizado por un profesional que exhibe cómo iba a ser el loteo, que consta de más de 40 lotes, de 300 metros cuadrados cada uno, subdivididos.

"La voy a denunciar"

Montoya reconoció que ahora no va a poder avanzar con esta iniciativa, ya que no tiene la aprobación previa y definitiva del proyecto que confieren la Municipalidad y la Gerencia de Catastro.

"Es injusto que Parra me quiera sacar algo que me cedió para pagar mi trabajo. Yo necesito recuperar lo que invertí, así que de acá me voy a denunciarla penalmente por estafa. Ya mismo me voy a la fiscalía", anticipó el hombre.

La cesión que exhibe con papeles Montoya es por 28 lotes en total, distribuidos entre cinco desarrolladores. "Ella (por Parra) se quedó con 16", concluyó.

LEÉ MÁS

En la Ruta 151 hay un muerto cada 6 días por accidentes

Detuvieron al conductor que habría provocado el accidente fatal