Deudas millonarias por el estacionamiento medido

Mildemberg aseveró que los infractores superan esa cantidad, pero el Ejecutivo decidió hacer un primer recorte y comenzar a ejecutar la deuda de los morosos que acumulan varias multas, con el fin de que se acerquen a las oficinas de Altec, la empresa del Estado que está a cargo del servicio, o se presenten en el Municipio para regularizar su situación.

Las notificaciones son dirigidas a los propietarios de los vehículos que usaron el estacionamiento medido, pero no lo pagaron. En ese marco, el titular de Fiscalización precisó que el 80 por ciento de los morosos identificados tienen su automotor registrado en Cipolletti, Neuquén o Fernández Oro. “Puede haber algún auto de Buenos Aires o Mendoza, pero los de afuera son los menos y, en esos casos, despachamos la notificación por correo”, indicó el funcionario.

Mientras que aclaró que “los frentistas por lo general no cometen falta, y están al día con el servicio. El inconveniente no es con ellos”, sino con los que llegan al centro desde otros puntos de la ciudad, estacionan sus autos pero no pagan el canon correspondiente.

La conducta general

Más allá de la morosidad que advierte el Municipio y no dejará pasar, desde Altec, el referente Oscar Rodríguez comentó que, en líneas generales, los usuarios respetan el servicio. “A nuestro criterio, la mayor parte de la gente estaciona y paga”, sostuvo. Y para ser más gráficos, acotó: “Por cuadra, entran alrededor de 20 autos, y lo normal es que entre 15 y 17 estén pagando el estacionamiento medido”.

Vale decir que el sistema no deja margen para que los infractores puedan cuestionar si correspondía o no la multa, porque no es posible alterar los horarios, y los inspectores de Altec que recorren las calles, cada vez que advierten que un auto está en falta, crean un registro fotográfico y libran el acta correspondiente.

Zonas exclusivas para bancos y escuelas

Desde el área de Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti se informó que cuentan con agentes que se encuentran trabajando en la calle para regularizar la situación de bancos y escuelas que piden la reserva exclusiva para estacionar. Sin embargo, Aldo Mildemberg, titular del área municipal en cuestión, aclaró que el estacionamiento no es fijo, por lo que los conductores tienen que liberar el espacio, cada 10 o 15 minutos, y seguir circulando. A tal efecto, están colocando la cartelería alusiva.

Altec recauda $1,4 millones al mes

El secretario municipal de Fiscalización, Aldo Mildemberg, estimó que la empresa Altec, del Estado provincial, recauda aproximadamente 1.400.000 pesos por mes. “Esto es lo que factura, a lo que después se le suman las multas. Y de ese total, la Municipalidad tiene un 20 por ciento de cobro efectivo que va a Rentas Generales”, indicó el funcionario. Muchas veces, el dinero se ha destinado a compras y otras necesidades del área de Seguridad Vial.