Detectaron casas de comida sin habilitación en aplicaciones de delivery

"Son particulares que viven en edificios o viviendas, están dentro de las aplicaciones Glovo, Pedidos Ya y Toke, y venden mercadería que se presume de procedencia segura, pero están en situación irregular. No tienen habilitación ni sabemos si cumplen con todas las normas de bioseguridad que sí exigen a los comerciantes", indicó el titular de la CIC, José Luis Bunter, quien agregó: "El problema acá no es que vendan. No estamos en contra de eso. Pero tenemos que encontrarle la vuelta para que realicen los trámites correspondientes, estén a la altura de cualquier gastronómico habilitado y brinden seguridad a la población".

Recordó que confiterías, restaurantes, pizzerías, parrillas y otros comercios gastronómicos cumplen estrictos protocolos para la manipulación y el expendio de comida, sobre todo en tiempos de pandemia, que son supervisados por el personal de Bromatología del Municipio.

Por lo tanto, lo que están pidiendo es que los particulares que hacen delivery sin estar habilitados sean convocados para seguir haciéndolo pero bajo las normas sanitarias que corresponden y otros requisitos. "Sabemos que está complicada la situación para todos, que estamos en modo supervivencia y hacemos lo que podemos, pero necesitamos que se genere un control. Esto no es entrega de un zapato que viene fallado. Es alimento, y donde viene en malas condiciones, impacta en la salud de la población", advirtió Bunter a LMCipolletti.

También se pensó en la posibilidad de que las aplicaciones de delivery soliciten la habilitación comercial de particulares, como requisito previo para generar ventas bajo esa modalidad comercial.

Pequeñas unidades productivas

De cualquier manera, la regularización de los emprendimientos caseros no es una misión imposible, ya que en efecto hay una ordenanza municipal que está vigente desde 2017 y procura corregir esta situación, fortaleciendo una economía solidaria e inclusiva.

Se trata de la ordenanza de fondo Nº 304/17, impulsada por la ex concejal y directora de Economía Social, Marcela Linhardo, que regula la actividad de micro emprendimientos de tipo familiar, individual o de forma asociativa, dedicados a la elaboración de productos alimenticios para la comercialización local.

Los emprendimientos se convierten así en Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (P.U.P.A) que acceden a la elaboración de productos alimenticios, con un protocolo de procedimiento.

En 2017, la entrega del primer certificado se realizó en una vivienda del barrio Arévalo, perteneciente a la creadora de alfajores Gemma del Valle.