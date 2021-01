Desde la empresa de arena para fracking aseguran que no hay riesgos

La empresa NRG Argentina S.A. que se especializa en el procesamiento de arena para el fracking y que el fin de semana instaló 12 silos gigantes en una chacra al norte de Cipolletti, asegura que no están almacenando material en el lugar y que las estructuras están sólo de paso , en camino a los pozos de Vaca Muerta. Los vecinos radicaron una denuncia ante el temor de la manipulación de productos tóxicos en la zona.

Una fuente directa de la empresa accedió a brindar información a LM Cipolletti y afirmó que los vecinos del lugar no deben preocuparse porque no existe peligro alguno ya que en el predio donde se instalaron los silos no se almacena ni procesa arena, y que en unas semanas se irán rumbo a los pozos de sus clientes.