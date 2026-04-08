Mitos y verdades del gol de Maradona en La Visera

Se cumple un nuevo aniversario de uno de los hechos históricos más significativos en la historia del fútbol en la región.

El soleado 8 de abril de 1977, la ciudad de Cipolletti despertó con un auto parlante anunciando la presentación de la selección Argentina Sub 20, con el joven Diego Maradona , en La Visera contra Cipo . Pelusa tenía 16 años. Seis meses antes había debutado en primera en cancha de Argentinos Juniors , y 40 días atrás en la selección mayor en La Bombonera.

Diego solía decir: “Si todos los que dicen haber presenciado mi debut en la cancha de Argentinos Juniors, hubiesen estado ahí, el estadio sería más grande que el Maracaná”.

En La Visera pasa algo similar. En fotos se ven tribunas con una convocatoria de amistoso importante, no estaba lleno el estadio albinegro. Ni Maradona ni la selección juvenil tenían resonancia para convocar al futbolero del valle. Pero muchos de los hinchas que vivieron la época más gloriosa de la historia del Club Cipolletti aseguran, además, haber visto jugar a Diego Armando Maradona en su cancha.

El partido

El capitán de Argentina no fue el “10” sino el robusto marcador central Edgardo Bauza, años más tarde reconocido como “El Patón”. Quien, al igual que Maradona, tuvo su chance de dirigir a la Selección Nacional, aunque no llegó a hacerlo en un Mundial.

Cipolletti formó con Dalmás; Murillo, Ledesma, Machado Gómez y J. Flores; García, Strak y Juárez; Dorado, Franco y R. Flores. El director técnico, Vicente Cayetano Rodríguez, sustituyó a Juárez y Dorado por Villarruel y Calderón.

cipo contra maradona en la visera

Argentina alineó a Vijandre; Alves, Fussani, Bauza y Romero; Gáspari, González y Luna; Delgado, Maradona y Pérez. El entrenador Rogelio Poncini incluyó a Olarticoechea, Candedo y López como relevos.

Cipolletti dominó el primer tiempo con Strak como conductor, atacando principalmente por la derecha y aprovechando movimientos al límite del offside, típicos de la escuela menottista. Aunque la selección generó peligro con buenas combinaciones, y un remate de Maradona que casi termina en gol, el albinegro se puso en ventaja a los 25’ con un tiro libre preciso de “Rana” Juárez.

Tras el gol, Argentina reaccionó y fue a buscar el empate, pero chocó con la solidez de la defensa de Cipo. Sobre el final del primer tiempo, Maradona volvió a avisar con un remate que dio en el travesaño del arco de O’Higgins.

El ingreso de Miguel Candedo mejoró el rendimiento de Argentina, pero crecieron aún más los marcadores centrales albinegros Ledesma y Gilberto Machado Gómez.

Recién a los 40’ del segundo tiempo pudo empatar Candedo, el volante de Huracán. Pero el amistoso se metería en la historia del fútbol dos minutos después, cuando según crónicas de la época, “Maradona con un desconcertante cambio de piernas dentro del área desequilibró a sus marcadores y entrando raudamente con un disparo a ras del suelo decretó el 2 a 1”.

Según los testigos, fue un gol de características parecidas al que le hizo a Bélgica en el Mundial de 1986.

Uno empezando, el otro terminando

La Selección Argentina juvenil jugó el amistoso a ocho días de debutar en el Campeonato Sudamericano de Venezuela, en la otra punta del continente. Fue un torneo para el olvido: empató contra Uruguay y contra Venezuela, perdió con Perú, y fue eliminado en primera fase. Nada hacía presagiar el éxito Mundial de dos años después, con otra camada de jugadores, pero ya con Diego Maradona como figura estelar.

Cipolletti estaba de receso en su disputa por acceder a Torneo Nacional de 1977. Ya había eliminado a El Ciclón de Patagones y Gaiman de Chubut en el Regional, y dos semanas después le ganaría las finales a Santamarina de Tandil, en una recordada fiesta y algarabía albinegra tanto en las sierras de la provincia de Buenos Aires como en la región. Con una multitudinaria caravana en el regreso del plantel, porque el máximo representativo del Alto Valle accedía por tercera vez al fútbol grande de AFA.

La camiseta

Argentina saltó al césped cipoleño con camiseta blanca con cuello y un imponente escudo de AFA sobre el corazón, pantalón negro y medias blancas. El albinegro salió con la tradicional camiseta a bastones, pantalón blanco y medias blancas. Las dos vestimentas de aquellas tradicionales indumentarias de piqué, y con mangas largas.

En 2021, la camiseta que usó Maradona ese día en La Visera, se subastó en Estados Unidos y el comprador la pagó 28 mil dólares, aunque el precio base era entre 10 y 20 mil. El cuadro que enmarca la camiseta tiene las fotos de los equipos de Argentina y de Cipolletti, y una placa que conmemora su primer gol en la selección albiceleste.

camiseta argentina vs cipo en la visera

¿Fue realmente el primer gol de Maradona en la Selección?

En cualquier búsqueda rápida, el primer gol de Diego en la selección fue contra Escocia en 1979, pero se refiere a la selección mayor. La legendaria revista Sólo Fútbol enumeró todos los partidos de Maradona en Argentina sin discriminar categorías, y marcó un primer partido en Chascomús en el que Diego no convirtió, y el segundo en Cipolletti, donde hizo su primer gol.

Maradona tenía buena memoria de su etapa como jugador, y mencionó a Cipolletti en entrevistas por diversas razones, pero nunca dijo que ahí metió su primer gol en la selección juvenil, tal vez no lo recordaba. Hay quienes dicen que en noviembre de 1976 jugó un partido preliminar de la selección mayor, en el que convirtió goles para la sub 20 en cancha de Vélez, pero no hay registros de los goleadores de ese partido. Fue precisamente: Preliminar.

En mayo de 2010, Maradona estuvo en La Visera como director técnico de la selección Argentina, entrenando a los arqueros previo al amistoso contra Haití en Cutral Co. Uno de los pocos que se pudo fotografiar con el 10 fue el reconocido periodista Lalo Brodi, quien quiso recordarle a Maradona que en ese estadio hizo su primer gol con la sub 20. Pero la seguridad de Diego en esa jornada fue implacable, y nadie pudo sostener una conversación con él fuera de la cancha.

cipo vs argentina maradona

La foto

El historiador albinegro Beto Weisser solía mostrar sus recortes y fotos de las mejores épocas del Club Cipolletti, incluidas las visitas de Maradona. Pero no tenía la foto.

Hace 20 años, cuando el medio Cipo Pasión empezó a compartir el material de Weisser, llegó un correo electrónico de Facundo Báncora, quien vivía en Buenos Aires, y fue mascota de Cipo y de la selección ese día.

Adjuntó escaneos de fotos muy maltratadas por los años.

Héctor Sánchez, el fotógrafo del medio partidario albinegro, hizo un trabajo artesanal enorme para restaurarlas en épocas sin inteligencia artificial, y son las fotos que hoy navegan como documentos históricos de Maradona en sitios de todo el mundo.

Facundo fue la única mascota de ese día, entró vestido íntegramente con el equipo de Cipolletti, y posó con las dos formaciones. En Argentina lo hizo arrodillado frente a Sergio Luna, quien lo tomó de los hombros. Entre los también hincados Jorge Gáspari (que un año después con un histórico zurdazo en Rosario le daría el único título de primera división a Quilmes), y el propio Diego Armando Maradona. Facundo recuerda con mucha gracia, que el fotógrafo le preguntó si quería sacarse una foto con Maradona. Y él, fanático de Cipo, le dijo que no, y le pidió una con el goleador albinegro Jorge Dorado.

Artículo escrito por Sebastián Sánchez

@sebasanchez.ar

Coautor del libro Un D10S en la Patagonia, Maradona en Neuquén y Río Negro