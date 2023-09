Manu Urcera abandonó en una carrera muy polémica del Turismo Nacional

El impacto del abandono de Urcera es tan negativo para el piloto regional como significativo para la pelea por el campeonato, porque el liderazgo cambió de mando y Manu quedó cuarto.

Mientras tanto, la punta de la carrera fue un mano a mano fabuloso entre Iansa y Gassmann, que se pasaron varias veces hasta que en l última vuelta Gastón se quedó con el liderazgo luego de una maniobra donde los autos se tocaron peligrosamente a la salida de una curva, antes de la última recta.

En el podio festejó Iansa, pero los comisarios deportivos citaron a ambos pilotos a declarar y después tomaron la decisión de otorgarle el triunfo a Gassmann por considerar antireglamentaria la maniobra de Iansa. Consideraron que el bonaerense “no lo dejó entrar” en la chicana a Gassmann, en la maniobra de sobrepaso que se produjo en la penúltima curva de la última vuelta al trazado de 4.148 metros de extensión.

Embed La final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay está en suspenso, luego del toque que vemos en pista entre Gaston Iansa y Joel Gassmann.



La CDA está revisando las cámaras y en breve tendremos la resolución final pic.twitter.com/x5GyJKJ5mB — Última Vuelta (@uvturbo) September 24, 2023

Tercero llegó Facundo Chapur, seguido por Juan Bautista de Benedictis, Julián Santero, Leonel Pernia, Matías Muñoz Marchesi, Alfonso Domenech, Santiago Mallo y Jerónimo Teti completando el top 10.

En una decisión muy particular, Pernía eligió salir sexto y no buscar avanzar para evitar los kilos de lastre de la próxima carrera. El piloto se justificó diciendo. "Discutimos bastante por radio con el equipo, yo quería llegar cuarto pero lo analizamos y era preferible no sumar esos tres puntitos y no cargas más kilos" y agregó "salí a ganar todas las carreras pero después con el auto pesado no pude. Uno va corriendo de acuerdo al resultado de los rivales, Urcera se quedó y descarga kilos por eso decidimos levantar”.

Con estos resultados, se reconfigura el campeonato en la parte alta de las posiciones. Urcera quedó cuarto con 218 puntos. Los líderes son Pernía y Teti con 229 y tercero está Julián Santero con 222.

El próximo 15 de octubre en El Calafate se llevará adelante la undécima fecha.