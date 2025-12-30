Lo que le falta a Cipo para pelear el ascenso y cómo puede jugar la crisis en AFA

El Albinegro tuvo un 2025 con varios aciertos, pero sufrió el armado del fixture y algunos arbitrajes y quedó lejos de la disputa para subir de categoría.

Se termina un 2025 que a Cipo le dejó buenas sensaciones y varias certezas en el Federal A . Las virtudes propias y los condicionamientos ajenos compusieron una temporada en la cual el albinegro tiene poco para reprocharse en la mayoría de los rubros, pero también sabe que la posibilidad de volver a pelear el ascenso es muy difícil de alcanzar.

Luego de un 2024 complicado, en el que tanto la parte deportiva como la económica habían resultado complejas, el cambio de directiva empezó a torcer la historia. Las elecciones y el regreso de Marcelo Bastías como referente del fútbol, de la mano del presidente electo, Luca Mancini, le dio mayor legitimidad a las decisiones.

Claro que no fue fácil, porque el comienzo de la etapa de Daniel Cravero como DT fue con dos derrotas ante Deportivo Rincón y Sol de Mayo de visitante. Sin embargo, la selección de futbolistas con proyección que se había hecho en el mercado de pases y el trabajo silencioso en la semana se empezaron a notar.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (19) Omar Novoa

Con un plantel armado en función colectiva, sin nombres rutilantes como en otros años, el albinegro levantó su rendimiento grupal, hilvanó victorias y se transformó -en un lapso de tres meses- en el mejor equipo de la categoría durante el primer semestre.

Al cabo de la primera fase, en la región y en el país se sabía que Cipo se podía meter en la pelea por el ascenso. Sin embargo, todo cambió en la segunda ronda, donde se encontró con más obstáculos que el resto de sus rivales.

El fixture que le quedó al Capataz pareció armado por el enemigo: libre en la primera fecha, visitante de Argentino de Monte Maíz en la segunda (una de las dos localías más fuertes del Federal A), local de Kimberley en la tercera (el único que le había ganado en la Visera en un año) y visitante de Deportivo Rincón (donde ganar es una hazaña).

Además de ese arranque, donde el equipo del Chango sacó solo 3 puntos de 12, después vino un golpe que fue casi definitivo. Si bien no significó la eliminación deportiva, el arbitraje de Cristian Rubiano y sus asistentes contra Villa Mitre dejó la fea sensación de que a Cipo lo bajaron.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (11) Omar Novoa

Con 4 puntos de 15 y la confianza en baja, el equipo rionegrino ya no fue el mismo y se quedó afuera de los cruces por el primer ascenso y de la Copa Argentina 2026.

Los hechos de violencia tras la derrota contra Ciudad Bolívar fueron graves y llevaron a la intervención de la policía primero y de la justicia ordinaria después. Todo originado por la bronca de lo ocurrido ante los bahienses.

A criterio de quien suscribe, la temporada que se fue dejó en claro que, además de un buen equipo, como el que formaron Bastías, Cravero y compañía, es sumamente necesario que los arbitrajes no te perjudiquen.

Lo que viene

Desde lo deportivo, el Chango y la directiva trabajan para rearmar el plantel. Será complejo mantener la base porque varios jugadores mostraron buen nivel y lógicamente piden más dinero para seguir. La permanencia de Cravero como DT, Facundo Crespo en el arco y la llegada de Sebastián Jeldres son las certezas hasta ahora.

En la parte extra deportiva, habrá que estar atentos a los escándalos arbitrales que se volvieron costumbre en los últimos cinco años bajo la gestión Tapia-Toviggino. Sobre todo teniendo en cuenta el conflicto político que afronta la conducción de AFA en la que tiene enemigos pesados.

¿Se animarán a sostener la impunidad teniendo los ojos encima como nunca antes?

La respuesta a esa pregunta será importante para Cipo y para todos los futboleros que queremos que los ascensos vuelvan a definirse adentro de la cancha y no como pasó con el de Ciudad Bolívar en 2025.