Le clavaron una llave de auto en la cabeza a un jugador del ascenso durante un partido de fútbol femenino

Jonathan Smith recibió un duro golpe durante un partido del fútbol femenino donde jugaba su hija. El jugador tuvo que ser operado de urgencia.

Un jugador del ascenso sufrió un salvaje ataque durante un partido de un torneo femenino en Berazategui que quedó registrado y fue viralizado en las redes sociales. Se trata de Jonathan Smith , mediocampista de Lamadrid en la Primera C , quien tuvo que ser hospitalizado tras recibir un golpe furioso.

En medio de una trifulca entre familiares y allegado que se generó durante el encuentro sub 16, donde jugaba su hija, el jugador fue agredido con una llave de auto en la cabeza por lo que tuvo qu e ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por una fractura de cráneo.

No solo el padre fue atendido en el hospital, sino que su hija también fue trasladada al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, mientras que más tarde Smith fue operado en El Cruce, de Florencio Varela. Según se conoció, el autor del hecho sería Gastón Omar Álvarez quien fue detenido y le secuestraron su vehículo. La UFI N° 3 pidió recaratular la causa como tentativa de homicidio.

Smith-Golpe ascenso

Qué dijo Romina, la esposa de la víctima

"Cuando veo que mi nena con otra empieza a pelear entré para separar, pero estaba lejos. Tenía que dar una vuelta. Cuando llegué se estaban peleando todos. Se habían involucrado los papás de ambos clubes. Algunos con intenciones de separar, otros quizás no. Ahí empezó a empeorar todo", dijo en diálogo con TN.

Luego sumó: "No vi el momento exacto porque fue un revuelo de cinco minutos donde todos tratábamos de separar. No nos habíamos dado cuenta de que él tenía la llave clavada. No vimos el momento exacto. Cuando nos dimos cuenta de que era una llave fue impactante".

"Lo operaron y está bien. Al principio no estaban las garantías para la operación, pero después no quedó opción porque ya llevaba 12 horas con la llave en la cabeza, así que se tomó la decisión de operarlo y por suerte salió bien", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/perspectivasur/status/1989053643316933070&partner=&hide_thread=false Le clavaron una llave de auto en la cabeza



El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui, Jonathan “Corto” Smith, fue atacado durante un partido amateur.



Un hombre le clavó una llave en la frente y permanece internado en estado reservado. pic.twitter.com/y3laP2nHe7 — Perspectiva Sur (@perspectivasur) November 13, 2025

El feroz ataque que recibió el ex presidente de la Federación Española por parte de su tío durante una conferencia

El expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales vivió un tenso momento en las últimas horas cuando presentaba un libro en conferencia de prensa ante un público que escuchaba atentamente sus palabras. Sin embargo un ataque de un visitante irrumpió en la conferencia.

"Matar a Rubiales" fue el título del libro que mantenía la atención de los presentes luego de la polémica que tuvo con la jugadora de la Selección española Jenni Hermoso, a quien le dio un beso en la celebración de un título, generó un revuelo y terminó siendo condenado. Mientras daba explicaciones sobre el producto, un hombre ingresó al estudio al grito de “no se preocupen, no pasa nada” y a su vez "sinvergüenza", y además le arrojó desde lejos tres huevos.

Rápidamente el ex mandatario reaccionó, se paró de su sillas y fue a buscar a la persona que lo atacó aunque fue frenado por los presentes. Mientras tanto la persona que ingresó al estudio fue detenido por la policía y demorado debido a que rompió una pantalla valuada en 20.000 euros.

VÍDEO | El momento en el que Luis Rubiales ha sido atacado por un desconocido, que ha irrumpido lanzándole huevos durante la presentación de su libro.

Minutos más tarde del conflicto registrado, Rubiales confirmó que su tío había sido el agresor, alegando que es "una persona conflictiva".