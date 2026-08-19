La tradicional ''Vuelta al valle'' de ciclismo ya tiene fecha para la edición 83

La tradicional competencia ciclística volverá a recorrer las rutas del Alto Valle en el mes de noviembre.

La tradicional ''Vuelta al valle'' ya tiene fecha en la región.

La Comisión Central Organizadora confirmó que la 83ª edición de la tradicional Vuelta al Valle de ciclismo, que se disputará del 8 al 15 de noviembre de 2026, con Allen como uno de los puntos centrales de una semana que volverá a reunir a los mejores exponentes del ciclismo de ruta.

Bajo el lema ''¡La edición 83 ya está en marcha!'', la organización lanzó oficialmente la convocatoria para una nueva edición de una carrera que forma parte de la identidad deportiva de la región y que año tras año atrae a ciclistas de distintos puntos del país.

La competencia tendrá como sede principal a Allen, mientras que las distintas etapas y recorridos todavía se encuentran a definir.

La ''Vuelta al Valle'' es una de las pruebas más tradicionales del calendario ciclístico argentino y representa, además, un acontecimiento deportivo de enorme importancia para Allen y las localidades del Alto Valle.

Durante una semana, las rutas vuelven a convertirse en escenario de velocidad, estrategia, esfuerzo y pasión por el ciclismo. La organización ya trabaja en los detalles de la competencia, mientras crece la expectativa entre equipos, corredores y aficionados que esperan volver a disfrutar de una de las grandes citas deportivas de la región.

El último ganador de la Vuelta al Valle fue el sanjuanino Leandro Velárdez del equipo JC Competición. Anderson Maldonado y Gerardo Tivani completaron el podio en la general.

Los ganadores de cada etapa en 2025

Si bien el evento inaugural no se realizó por condiciones climáticas, la 1°etapa (Allen y Guerrico) lo tuvo a Gerardo Tivani en el primer puesto. En tanto, la segunda etapa fue suspendida.

En la tercera etapa (Cipolletti a General Roca) el primer lugar se lo llevó Anderson Maldonado. En la cuarta que comprende Allen y General Roca: Mauricio Domínguez y en la última y 5° etapa (Villa Regina): Leonel Rodríguez.

Una competición con historia

En los primeros años en los que comenzó a disputarse el certamen, allá por la década del 40, el evento era conocido como el Gran Premio Ciclista Regional del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Fue a partir de esas primeras ediciones que la, ahora conocida como “Vuelta al Valle”, logró un fuerte arraigo entre los vecinos allenses.

Regionalmente, Allen es reconocida como la capital del ciclismo por la pasión del público local por la disciplina y por la fuerte inclinación de sus deportistas hacia su práctica.

Además la organización de la “Vuelta al Valle” ha llevado a los mejores ciclistas nacionales a competir en la región y la localidad, haciendo de esta una de las fechas más importantes del calendario de la disciplina y posicionándola, en este sentido, como la más destacada de la Patagonia.