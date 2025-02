La piba de Fernández Oro que vende rifas para mantener viva su pasión

Aquella experiencia, que comenzó a mitades del 2024, continuó en el campeonato en el inicio del año, dónde arrancó con mucho entusiasmo hasta que se quedó sin el monoplaza. "Lo tuve que devolver en la fecha de enero, no pude correr acá por eso y no me dio tiempo de poder buscar uno. La dejamos pasar, fue un bajón porque estábamos peleando el campeonato nocturno y al no poder estar en la fecha de enero, perdimos unos puntos", relató.