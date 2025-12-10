La Amistad tendrá un rival durísimo en octavos del Regional Amateur

Continúan los enfrentamientos de eliminación directa para los representativos de Liga Confluencia y Lifune.

El próximo domingo comenzarán los duelos de octavos de final en la zona Patagónica del Regional Amateur y este miércoles el Consejo Federal dio a conocer los cruces. Los equipos que representan a Liga Confluencia y Lifune ya saben quienes serán sus rivales.

Una de las particularidades es que se enfrentarán dos ganadores de grupo. Atlético Regina visitará a Alianza de Cutral Co en el partido de ida a jugarse el domingo y la serie finalizará en "la Perla del Valle" una semana después.

El ganador de esa llave enfrentará al que pase del cruce entre Deportivo Roca y Sportsman de Choele Choel. La serie comenzará en el Luis Maiolino y finalizará en el Valle Medio.

Los otros que ganaron sus respectivas zonas y se verán las caras son La Amistad e Independiente de Neuquén, que protagonizarán una batalla deportiva de alto voltaje. Los primeros 90' se llevarán adelante en el predio celeste ubicado en la periferia cipoleña y el partido de vuelta se jugará en La Chacra.

la amistad derrota norte La formación de La Amistad en la primera fase. Foto: gentileza Elio Gastón Díaz

El que pase de ese cruce enfrentará al ganador de San Patricio del Chañar-Estudiante de Bariloche. El encuentro inicial será en cancha del santo y todo se definirá en la ciudad lacustre. Cabe recordar que el conjunto neuquino viene de eliminar por penales a otro barilochense como Cruz del Sur, por penales.

Los equipos de Lifune y Liga Confluencia integran la parte inferior del cuadro de octavos. En la parte superior están los equipos del sur patagónico.

El resto de los mano a mano

Habrá un duelo homónimo, porque Camioneros de Ushuaia comenzará de local y definirá de visitante en la serie con Camioneros de Río Grande.

El que pase va contra el ganador de Boxing-Atlético Santa Cruz, que comenzarán en Río Gallegos y terminarán en Puerto Santa Cruz.

La CAI y Jorge Newbery protagonizarán uno de los duelos más calientes en Comodoro Rivadavia y el clasificado será rival de JJ Moreno o Deportivo Villalonga, que comenzarán jugando su llave este domingo en Trelew.