Internaron de urgencia a "Locomotora" Oliveras en terapia intensiva: su estado es delicado

En el lugar se le realizó una tomografía computada y posteriormente una resonancia magnética cuyos resultados no han trascendido a la prensa. En estos momentos, Oliveras se encuentra internada y acompañada por sus hijos. Se confirmó que sufrió accidente cerebro vascular (ACV).

Desde su entorno más cercano pidieron cautela y respeto, pero agradecieron las muestras de preocupación y apoyo que no tardaron en multiplicarse desde distintos sectores.

Su internación se dio en paralelo al inicio del debate de la reforma constitucional, en la que Oliveras iba a participar por ser elegida en abril convencional constituyente, donde tendrá lugar para modificar parcialmente la Constitución provincial, vigente desde 1962.

#AHORA Alejandra "Locomotora" Oliveras sufrió un ACV Isquémico



Así lo confirmó Bruno Moroni, director del Hospital José María Cullen de Santa Fe.



La exboxeadora y convencional constituyente no podía mover la mitad del cuerpo y se encuentra internada en Terapia Intensiva.



… pic.twitter.com/pxUFJ6nIbF — RTS Medios (@RTSmedios) July 14, 2025

El parte médico de la boxeadora de 47 años fue comunicado por el director del Hospital, Bruno Moroni: "Se constató un síndrome confusional, asociado a una pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo. Hicimos estudios como tomografía y resonancia y constatamos un ACV isquémico del lado izquierdo. La paciente está estable, pasará a la Unidad de Terapia Intensiva, pero tiene pronóstico reservado, hay que ir viendo su evolución, las primeras 48 horas son trascendentales".

Sobre el ACV isquémico

El accidente cerebrovascular isquémico generalmente se produce por la obstrucción de una arteria que va al cerebro y es el más común, ocurriendo en el 80% de los casos. La obstrucción es debida a la formación de un coágulo sanguíneo y/o a un depósito de grasa ateroesclerótico.

Los síntomas ocurren repentinamente y consisten en debilidad o astenia muscular, parálisis, pérdida de sensibilidad o sensibilidad anómala en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, confusión, problemas en la vista, mareos y pérdida de equilibrio y coordinación.

El tratamiento consiste en medicamentos para disolver coágulos de sangre o para reducir la probabilidad de que la sangre se coagule, y en procedimientos para eliminar físicamente los coágulos sanguíneos, seguidos de rehabilitación.

Quién es "Locomotora Oliveras"

Alejandra nació en Jujuy en el seno de una familia pobre que se esforzó incansablemente para tratar de salir adelante. Con seis títulos mundiales, que incluyen las de peso supergallo de la WBC, de peso pluma de la WBA y de peso ligero de la WBC, la exboxeadora posee dos récords Guinness.

Además del boxeo, brinda charlas motivacionales a jóvenes con foco en el deporte como estilo de vida. También creó un grupo solidario con el cual realiza trabajo social en barrios carenciados e incursionó en política.

"Les digo que la vida es una pelea, los golpes de la vida duelen más que una piña arriba del ring. Y yo que arriba del ring recibí un montón de piñas, te puedo decir que los golpes de la vida me han dolido más. Pero tenés que levantarte y no tirar la toalla. Por eso me quiere la gente porque soy un ejemplo de verdad. Soy un ejemplo de superación", sostuvo sobre sus charlas en una entrevista tiempo atrás con Infobae.