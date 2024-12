Franco Amarfil, tras un gran año en Nueva Chicago: "Es una locura lo que se vive"

El volante formado en Los Humildes fue uno de los mejores jugadores de su equipo y del torneo. “La verdad que fue un año muy positivo, tal vez no se logró el objetivo que queríamos pero hay muchas cosas buenas para destacar, así que lo tomo como un año de aprendizaje muy bueno” , dijo a LMCipolletti.

Los dirigidos por Andrés Montenegro integraron la zona B donde tuvieron un cierre de etapa regular de película. Venían peleando con Deportivo Madryn y Aldosivi. En el último partido de la zona ganaban 1 a 0 ante Brown de Adrogué, que estaba descendiendo, y un empate en el último momento le dio el pase a la final por el primer ascenso a los de Mar del Plata.

El tiburón después derrotó a San Martín de Tucumán quedándose con el primer boleto a Primera, mandando a Chicago al Reducido. “Lo bueno es que nos pudimos levantar rápido del golpe que fue la última fecha. Tratamos de encarar el playoff para jugar la final, pero bueno, quedamos en el camino y eso creo que te marca un poco”, confesó.

La expectativa era muy grande en Mataderos, porque la ilusión fue creciendo partido tras partido donde la cosecha de puntos era positiva para mantenerse en las primeras posiciones.

Franco Amarfil y el salto de categoría

Amarfil dijo presente en una categoría superior. Comenzó el año en el banco y muy rápido logró meterse en el once titular. “Gracias a Dios pudimos demostrar que estábamos a la altura, así que me acomodé bastante rápido y bueno, fue algo muy hermoso que la gente te lo reconozca. Te hacen llevar al club muy adentro, a sentir como lo sienten ellos. La verdad que es una locura lo que se vive partido a partido”, describió sobre la institución de Mataderos.

Nueva Chicago enfrenta a Almirante Brown en Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 9 del #NacionalEnTyCSports. March 31, 2024

Para Amarfil fue un cambio grande, más allá de haber demostrado que sus condiciones eran plenas. El cuerpo técnico confió en él y Maxi disputó 41 partidos en la temporada. “Uno viene siempre con energía renovada, a principios de año fue todo muy cambiante para mi. Pero bueno, la adaptación fue bastante rápida, bastante buena, tanto que pude acomodarme”, sostuvo el cipoleño.

El volante, de 23 años, fue un pilar fundamental para el Torito en la temporada, no solo jugando un alto porcentaje de partidos, si no también siendo una variante en ataque y en defensa, característica que ya había demostrado en el Albinegro. Para no ser menos Maxi, se despachó con cinco goles en el campeonato.

El protagonista aún está en Buenos Aires y cuenta los días para retornar a la ciudad y reencontrarse con sus seres queridos. Lejos de pensar en las propuestas posibles, Maxi se muestra a gusto en Nueva Chicago. “Ahora cuando nos den libre ya vamos a volver a visitar a la familia, a visitar a la gente que nos hizo el aguante siempre. Yo hasta ahora estoy en Chicago, así que lo único que queda es recargar mi energía, recargar fuerza para ver lo que nos encuentra en el 2025”, afirmó.

El cipoleño arribó al club de Mataderos en enero a préstamo hasta el 31 de diciembre desde el Capataz de la Patagonia. La transacción fue sin cargo y con opción de compra, acción que Nueva Chicago realizó desembolsando 100 mil dólares por el 50% del pase. Más allá de las intenciones de la institución de querer retenerlo, a Maxi le llegarán ofertas debido a su gran rendimiento. ”Todavía no se sabe nada. Tengo que arreglar con Chicago, todavía no tengo nada. Sí, deben haber en la mesa, hay que analizar, así que no hay que anticiparse a nada”, concluyó.