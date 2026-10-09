El verdadero historial de Cipo con Alvarado: la previa de una serie caliente

El domingo se verán las caras nuevamente en La Visera, por la ida de las semifinales del Federal A.

Cipo y Alvarado protagonizaron jornadas épicas en definiciones de campeonatos, como esta semifinal del Federal A que promete estar a la altura de aquellos antecedentes.

En total, jugaron 23 partidos por torneos de AFA, con diez triunfos albinegros , seis empates y siete victorias de los marplatenses.

El primer cruce fue el 20 de marzo de 1994, por el Torneo del Interior . Alvarado llegó a La Visera con un equipo de jerarquía, apadrinado por César Luis Menotti , que lo posicionaba como candidato al ascenso al Nacional B . La gente de Cipo desbordó la capacidad de su estadio y el Albinegro le regaló un memorable 3 a 0, con un histórico gol de Pablo Parra desde la mitad de la cancha.

Goleadas

Casi dos años después, La Visera fue testigo de diez goles en un histórico 7 a 3 a favor de Cipo, por el Torneo Argentino A, con otro doblete de Pablo Parra y goles de Aníbal Iachetti, Iglesias, Juan Sánchez, Suárez y Kalujerovich. Ríos, Botana y Jofré convirtieron para Alva.

Esa tarde de enero de 1996 se igualó el récord del estadio en cantidad de goles en un partido, una marca que Cipo había establecido en 1993, cuando goleó 9 a 1 a Villa Mitre de Río Colorado.

En las instancias finales del Torneo Argentino A 2012/2013, Cipolletti metió un cambio de timón en la conducción técnica que, al principio, no logró espantar al fantasma del descenso. El equipo no jugaba bien y no ganaba nunca, hasta que goleó a Alvarado con un impensado 4 a 0 en La Visera, con goles de Germán Alecha, Santiago Vergara, Manolo Berra y Oscar Negri. Fue el primer manotazo para conseguir la salvación, que se consumó una semana después en San Juan.

Antecedente en una llave decisiva por el ascenso

Un cruce de ida y vuelta con características similares al actual se dio en la final del Clausura 2007 del Torneo Argentino B. Aquella serie le permitió a Cipolletti acceder a la final por el ascenso directo, ya que anteriormente se había adjudicado el Torneo Apertura 2006.

En el Mundialista de Mar del Plata, igualaron sin goles. Para la revancha, La Visera presentó otra vez un marco memorable, con una importante presencia de hinchas marplatenses que se acercaron en una época en la que todavía se permitía la concurrencia de ambas parcialidades.

La final fue épica. Cipo fue una aplanadora y se puso 3 a 1 arriba en el segundo tiempo, con una gran actuación y goles de Daniel Carou, Hugo Prieto y Bruno Weisser. Sin embargo, se quedó sobre el final y Alvarado logró empatarlo.

En los penales, el “Oreja” Ruíz se convirtió en héroe al atajar dos remates, y el Albinegro festejó un nuevo título que lo dejó a las puertas del ascenso.

Un buen presagio: aquel antecedente terminó con Cipo ganando la final y ascendiendo. En aquella estructura de torneos, con un Argentino B de 20 equipos y un Argentino A de 24, el certamen de la cuarta categoría tenía características similares a las del actual Federal A. Cipolletti salió campeón y dejó en el camino a varios clubes que hoy juegan en Primera División y en el Nacional B.

Todos los partidos

En La Visera, Cipo y Alva jugaron doce veces, con nueve triunfos albinegros, dos empates y una sola victoria marplatense, por 1 a 0, en septiembre de 2018, por el Federal A.

Esa estadística favorable al Capataz de la Patagonia se diluye en Mar del Plata, donde, curiosamente, en sus primeras seis visitas a Alvarado, Cipo no pudo siquiera convertir un gol. Recién Oscar Negri rompió el maleficio en el séptimo partido, por el Argentino A 2013/2014.

Entre el desaparecido estadio General San Martín y el José María Minella, Cipo visitó once veces a Alvarado. Perdió seis partidos, empató cuatro y solo ganó en el Federal A 2016/2017, por 2 a 0.

El historial completo