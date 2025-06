El ex Cipo que viene de hacerle un gol a Olimpo y enfrentará al albinegro puntero

Luego de su salida de Cipo, Laureano Tello retornó al Papero y desde hace poco comenzó a ser parte del once. "Venía de no jugar, hace cuatro partidos que empecé a ser titular. Venía entrando desde el banco de suplentes y sumando minutos", repasó en diálogo con LMNeuquén.

De hecho, el volante no estuvo presente en la primera vuelta ante Cipolletti en La Visera.

Aprovechando el rodaje y su lugar en cancha, Tello abrió su cuenta personal de goles ante Olimpo en un duelo histórico el último fin de semana. "Traté de aprovechar la oportunidad una vez que me la dio el técnico, y el fin de semana, gracias a Dios, se me abrió el arco en un partido muy importante para nosotros y para la historia del club, que nunca había ganado de visitante en la cancha de Olimpo", afirmó.

Su paso por Cipolletti

En el Albinegro, Tello convirtió dos goles en la Revalida, ante Huracán La Heras en la Visera y frente a San Martin de Mendoza, en lo que fue la única victoria del 2024 en condición de visitante. "La verdad que Cipo para mí fue un paso muy importante. Las dos veces que he estado, más allá del contexto y el panorama del club. Por ahí no estuvimos tan cómodos, como jugadores no lo habíamos pasado lindo, pero más allá de eso, le tengo un cariño muy importante al club, así que para mí va a ser un partido especial", reconoció.

Cómo muchos del plantel pasado, luego de una temporada para el olvido y con el cambio de dirigencia, emigró al Regional Amateur y desde allí a Otamendi. Sin embargo, el sentimiento está latente. “En Cipo tengo familiares, tengo la familia de mi mujer. Como te decía, lástima que el año pasado no fue bueno en condición futbolística y tampoco le fue bien al club. Como jugador no la habíamos pasado bien con el tema del día a día. Pero la verdad que es lindo Cipo y a mí obviamente que me hubiese gustado, más que nada porque tengo familiares allá", sostuvo.

De su paso por las filas del Capataz, Laureano guarda un cariño grande por los arqueros. Tiene buena onda con Facundo Crespo, a quien le marcó goles y también pudo convivir con él. “Facu seguramente se va a acordar siempre de mí porque me lo he encontrado miles de veces en contra y también le he hecho goles, así que a veces lo cargo, le digo que siempre le hice goles”, contó entre risas.

En su salida de Cipo, Laureano y Alex Verón, arquero suplente de Cipo, se unieron a Ferro de Olavarría, donde llegaron a la final de la zona ante Costa Brava, dejando una gran imagen en la ciudad. ”Después con Alex hemos compartido ahora el último Regional, hicimos gran amistad, así que me queda siempre el cariño de ellos”, concluyó.

Su vuelta al Rojiverde está cargada de emociones porque es la institución que lo formó, además de la cercanía a Batán, de donde el volante es oriundo. "Hoy me toca vestir la camiseta de Círculo, un club que me vio nacer y también tengo mi familia, mis viejos acá, así que aprovechando al máximo estar cerca de ellos. Hice inferiores, la mayoría de la gente me conoce, para mí es un club muy importante", afirmó.

Las chances están intactas

Circulo espera por un duelo clave para la clasificación ante el Albinegro en el Guillermo Trama. “Venimos bastante bien. El otro día hicimos un partido muy importante en cancha Olimpo. La verdad que este equipo viene trabajando bastante bien", dijo Tello a LM.

El Rojiverde supo ser el líder de la zona hasta la fecha 9 cuando cayeron ante Rincón en tierras petroleras. Desde ahí los resultados no fueron los mejores. De hecho, en aquella novena jornada Cipo venció a Olimpo y allí cambió la tabla de posiciones. "No se nos venían dando los resultados, pero ahora ya preparándonos para el domingo. Para nosotros, más allá de que Cipoletti vaya primero, tenemos que tratar de ganar el partido porque es muy importante por la zona de clasificación", subrayó Tello.

Hoy los de Otamendi marchan quintos en un lote de tres equipos que vienen con las mismas unidades con Olimpo y Kimberley. “Venimos muchos equipos ahí con los mismos puntos, así que trataremos de buscar los tres en nuestra casa", aseguró.

El Papero siempre es un equipo aguerrido. en la primera rueda fueron eficaces con triunfos ante los mas fuertes y en la segunda vuelta buscan esa versión. "Nosotros estamos trabajando para tratar de estar en zona de clasificación, vamos a hacer lo posible para estar, sabemos que es un partido muy importante para nosotros y para el futuro del club", dijo.

Rumbo a la zona campeonato, Cipolletti y Villa Mitre son los que más ventaja sacaron. Deportivo Rincón viene tercero con 20 y desde allí Olimpo, Circulo y Kimberley están con 19. “Este torneo creo que está más competitivo que el año pasado, del 1 al 7 venimos ahí, no nos sacamos puntos de ventaja y está muy muy trabada la zona. Cipo viene haciendo las cosas bastante bien porque por algo va puntero y sacó un poquito de ventaja”, analizó.

Quedan 15 puntos en juego. “Nosotros que venimos un poquito más abajo, tenemos que tratar de seguir sumando para no desprendernos del pelotón, porque si perdes dos partidos seguidos te quedas abajo”, finalizó Tello.