El ex Cipo que viene de ganar el clásico con lujo en Bahía y visitará La Visera el domingo

“Realmente es lindo volver Cipo, me gustó, con mi familia estamos muy contentos, no tenemos nada que reprochar. Siempre nos tratan muy bien, Fede Rappazzo y Bachi son importantes, siempre lo tengo presente a ellos”, dijo a LM Maxi López.

El volante ofensivo tuvo un paso por el Albinegro en la temporada 2021 y 2022. En la primera etapa fue parte del equipo dirigido por Gustavo Raggio y enfrentó al Chaco For Ever del Chango Cravero.

Maxi reconoce las características de los equipos del Chango, sobre todo porque Villa Mitre lo sufrió en la ida en Bahía Blanca. “Es un equipo intenso, como somos nosotros también. Nosotros jugamos acá en la cancha de Liniers. Fue un partido donde nos equivocamos dos veces y sabemos que donde cometemos errores con equipos como Cipo, los vamos a pagar muy caro”, analizó.

maxi lopez villa mitre 2.jpg

El actual jugador de Villa Mitre viene con un rodaje importante, ya que en lo que va de la temporada sumó minutos en once partidos, siendo uno de los más importantes para Carlos Mungo. “Realmente ahora estoy bien, me siento bien, gracias a Dios estoy sumando. Pero lo importante es que el equipo también está muy bien, todavía falta y hay que llegar de la mejor manera”, expresó.

El vínculo con Cipo

El presente es muy bueno y, más allá de estar con un gran ritmo en Bahía Blanca, las amistades que generó en Cipolletti lo tienen siempre atento al Capataz. “Sí, realmente, tengo un presente que todo jugador quiere tener, encontrando el ritmo del juego. Gracias a Dios estamos bien, creo que falta todavía, estamos segundos, haciendo buena campaña como Cipo, siempre trato de mirar a Cipo a cuando juega”, comentó.

De aquella camada que llegó a cuartos frente a Chaco en 2021, en el Albinegro siguen Facundo Crespo y Lucas Mellado. Pero uno de sus grandes amigos es Enzo Vallejos, a quien conocía de su paso por Villa Mitre. Con el exDeportivo Roca compartieron plantel años atrás. “Ahora tengo compañeros que también tuve en la temporada que estuve yo y tengo amigos como Enzo Vallejos, entonces lo sigo mucho y me pone muy contento de que le vaya muy bien”, sostuvo.

Por otro lado, Maxi no se olvida de los chicos de las inferiores que hoy están sumando rodaje en la primera. “Sí, acá en Villa Mitre estuve con Enzo, está Mellado ahí también. Y después los chicos que vienen de las inferiores que el otro día que jugamos en contra, me dio gusto verlos que estén ahí”, agregó.

Para muchos el duelo del domingo será el más atractivo de la categoría. Cipolletti es el líder y Villa Mitre el escolta que quiere recortarle la diferencia de tres puntos. “Creo que porque estamos primero y segundo, sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien nos podemos traer los tres puntos. Va a ser un partido decisivo, como una final, así como ellos vinieron a jugar acá y hay que tratar de hacer el mejor partido para traer los tres puntos”, analizó.

TABLA FEDERAL A CIPO SEIS VICTORIAS.jpg

El clásico que le ganaron a Olimpo y una jugada muy particular

En el caso de los bahienses, vienen de ganarle el clásico a Olimpo por la mínima en el Fortín, lo que les da un plus desde lo anímico. “Creo que hoy en día son todos partidos muy difíciles, se estudian mucho, entonces cuando menos equivocaciones se cometan, siempre vas a estar ahí arriba”, afirmó.

De hecho, Maxi se llevó todas las miradas el fin de semana ante el Aurinegro por una jugada que hizo sobre el final del encuentro, nada más y nada menos que pararse sobre la pelota ante la marca de un rival. “Nosotros tomamos decisiones en cada momento, justo me llega, estaba por tirar un centro y me gritan que no, que lo aguante, y bueno, ahí en un momento levanto la mirada y no veía a mis compañeros”, repasó.

Al no ver a algún compañero cerca y con la indicación de mantener la posesión, se posó sobre el balón generando el enojo de una parte de los jugadores de Olimpo una vez pitado el final del encuentro. “Quise aguantar la pelota, pero fue de una manera que me salió de la nada, yo no quise cargar a nadie, pero cuando terminó el partido me vinieron a buscar nada más”, dijo.

Embed ¿LUJO O CARGADA?



Maxi López se paró encima de la pelota en el medio del Clásico de Bahía Blanca.



Villa Mitre le gana 1-0 a Olimpo a falta de 3' del final.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/gIoVmuvmde — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 1, 2025

El próximo partido entre cipoleños y bahienses será con tintes de clásico, los dos se juegan mucho. “Creo que no era sorpresa Cipo porque vi que llevó muchos jugadores conocidos y sabía que iba a estar ahí. Al principio no se le dio el resultado, pero creo que en un momento se le iba a dar. Por algo también no pierden hace bastante y no le pueden convertir al Facu (Crespo)”, reconoció.

El clima en la ciudad prevé un estadio lleno como en las ultimas fechas. Maxi ya conoce el terreno y para nada le esquiva a ese contexto festivo, más allá de defender otros colores. “Va a ir mucha gente, muchísima gente, la gente Cipo va a apoyar porque realmente el equipo les responde, así que va a estar explotada para mí”, concluyó.