Con Ibarra y Crespo como figuras, Cipolletti dio el golpe ante Villa Mitre en Bahía Blanca

Sin embargo, sobre los 23', Cipo llegó con mucha gente al área rival y luego de un par de rechazos apareció la jerarquía de Cristian Ibarra. El experimentado delantero metió una chilena fantástica que dejó sin chances al arquero y a un defensor que estaba en la línea.

cipolletti festejo ibarra (3).jpg Fotos: Cipo Pasión (Leonardo Sánchez)

Villa Mitre fue a buscar el empate, pero le faltó claridad. Cipo dejó la piel en cada pelota para defenderse y aguantó bien. La más clara del local fue un tiro libre de Maxi López que salió la lado del ángulo derecho de Crespo, siempre sólido.

En cuanto consiguió espacios, el equipo de Cravero fue letal. Ibarra construyó una actuación individual decisiva, porque desbordó con inteligencia y le metió una asistencia fantástica a Gonzalo Lucero. El "11" se tiró en palomita en el área chica y aumentó la cuenta antes del final del primer tiempo.

cipolletti lucero gol.jpg Fotos: Cipo Pasión (Leonardo Sánchez)

En el complemento, Villa Mitre tuvo un poco más de profundidad y generó un par de chances claras. Vivani y De Hoyos se encontraron con el palo y Crespo, que siempre tiene atajadas determinantes.

La posesión de pelota del local fue todavía más marcada cuando el árbitro Martínez expulsó a Lucero por una reacción desde el piso cuando disputaba una pelota en campo contrario.

El arquero de Cipo empezó a hacer de las suyas con otra intervención excelente tras un cabezazo de pique al piso del ingresado Martín Peralta.

Así como Ibarra fue decisivo y espectacular en el primer tiempo, las mismas palabras sirven para describir lo que hizo el arquero de Cipo en el complemento.

Hubo tres atajadas más del "1" de Cipo a Maxi López, a Thiago Pérez y la volea de Peralta, una mejor que la otra.

Villa Mitre llegó mucho, pero en los minutos previos al pitazo final de Luis Martínez quedó la sensación que a Crespo podían patearle toda la tarde e igual no le meterían un gol.

La delegación albinegra regresa a casa con una victoria que se disfruta mucho y le da optimismo para lo que viene.

cipolletti festej lucero.jpg Fotos: Cipo Pasión (Leonardo Sánchez)

SÍNTESIS

Villa Mitre: Franco Agüero; Ramiro Formigo, Víctor Manchafico, Damián Zadel y Alan Moreno; Pablo Mujica, Nicolás Cavagnero, Enzo González y Maxi López; Damián De Hoyos y Joaquín Vivani. DT: Carlos Mungo

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero

Goles: PT 12 Ibarra (C), 45 Lucero (C).

Cambios: PT, 15 Santiago Jara por Parodi (C). ST, al inicio, Luis Cabeza por Trejo (C), 7 Martín Peralta y Lucas Algozino por Moreno y Vivani (VM), 13 Andrés Domínguez por Ibarra (C), 27 Sergio Ranquehue por Almirón (C), Thiago Pérez por Cavagniero y Luciano Molini por Agüero (VM).

Expulsado: ST 22 Lucero (C)

Árbitro: Luis Martínez

Estadio: Alejandro Pérez, Liniers de Bahía Blanca