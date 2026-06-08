Quién era el ciclista que murió tras caer de una montaña

El hombre de 50 años fue encontrado sin vida a metros de su bicicleta. La Fiscalía ya investiga las causas del deceso y este lunes se realizará la autopsia.

Un trágico accidente se registró este domingo al mediodía en un sendero de montaña de Bariloche . Un hombre de 50 años fue encontrado muerto a metros de su bicicleta en un sendero del cerro Goye , la víctima fatal habría sufrido una caída mientras transitaba la zona de la picada hacia la laguna Negra , en cercanías de Colonia Suiza.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 14 , en un momento que el hombre circulaba en su bicicleta Trek por uno de los senderos en pendiente en una de las arterias del cerro Goye. Por razones que aún se investigan, el ciclista perdió el control del rodado y sufrió una caída mortal.

Las pericias establecerán el motivo de la caída, si fue por la inclinación del camino, un desprendimiento del suelo o cuáles fueron los motivos que derivaron en el deceso.

Se conoció la identidad de la víctima fatal

La víctima fue identificada como Adrián Arano de 50 años. Era un asesor financiero y agente productor bursátil que residía en la ciudad. El hombre era un amante de los deportes al aire libre y era común que frecuente los circuitos de la región para realizar trekking y para practicar descensos en su bicicleta.

accidente El hombre fue encontrado por una senderista.

El operativo de rescate se activó tras recibir un alerta de otros ciclistas en el lugar, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de emergencia en la zona. El personal de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche, la Policía de Río Negro y Protección Civil lograron acceder hasta la zona de difícil acceso donde sucedió el accidente.

Pese a que el hombre fue asistido rápidamente después del impacto y los rescatistas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los agentes no lograron estabilizarlo y constataron su fallecimiento en el lugar.

En el caso tomó intervención la Fiscalía local, que ya dictó las primeras medidas para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el desenlace. Como parte del protocolo judicial, se dispuso que la autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento se realice este lunes a partir de las 16.

Una senderista encontró a la víctima

La situación fue advertida por una mujer que realizaba trekking en la misma zona. Al encontrar al hombre tendido sobre el sendero, dio aviso inmediato a los organismos de emergencia.

La rápida alerta permitió el despliegue de un operativo de rescate en un sector de difícil acceso, donde trabajaron equipos especializados para asistir a la víctima.

CERRO GOYE Cerro Goye.

Intentaron reanimarlo, pero no sobrevivió

Rescatistas de distintos organismos llegaron al lugar y realizaron maniobras para estabilizar al ciclista. Sin embargo, las graves lesiones sufridas durante la caída hicieron imposible salvarle la vida.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado hasta la base del cerro Goye y posteriormente derivado a la morgue local, donde este lunes se realizará la autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento.

Un detalle que podría ser clave

Testigos indicaron que la víctima utilizaba un casco convencional de mountain bike y no uno integral, el tipo de protección que suele recomendarse para disciplinas de descenso debido a los riesgos que implican los recorridos de alta velocidad y terrenos complejos.

Los investigadores intentan reconstruir las circunstancias exactas del accidente para establecer cómo se produjo la caída fatal.