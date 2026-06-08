Conducía de forma peligrosa y escondía una historia que llevaba 15 años

Las cámaras del 911 detectaron maniobras peligrosas y, tras una rápida investigación, salió a la luz un dato inesperado sobre el vehículo.

Una operadora del 911 RN Emergencias alertó al personal policial sobre la situación. Foto: Archivo.

Lo que parecía ser un caso más de conducción peligrosa terminó derivando en el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro vigente desde hace más de una década .

Todo ocurrió el domingo por la mañana en El Bolsón , cuando una operadora del 911 RN Emergencias advirtió a través de las cámaras de seguridad que un Renault Clio circulaba de manera errática por la zona de las calles San Martín y Curruhuinca.

Las maniobras zigzagueantes llamaron la atención de la trabajadora, quien consideró que la situación representaba un riesgo para otros conductores y peatones.

El seguimiento en tiempo real

De inmediato, la novedad fue comunicada a personal de la Comisaría 12°, mientras desde el Centro de Monitoreo comenzaron a seguir los movimientos del vehículo mediante el sistema de videovigilancia.

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Gracias a las cámaras, los operadores pudieron mantener localizado al rodado y transmitir información permanente a los efectivos que se dirigían al lugar para intervenir.

El dato inesperado que apareció en la base de datos

Mientras se desarrollaba el seguimiento, desde el 911 realizaron consultas en los registros disponibles para conocer la situación del vehículo.

Fue entonces cuando surgió una sorpresa: el Renault Clio tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía del Chubut y emitido por la Justicia de Puerto Madryn desde el año 2011.

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Con esa información, el operativo tomó otra dimensión y los efectivos continuaron trabajando con el apoyo de los operadores del sistema de emergencias.

Lo interceptaron en apenas siete minutos

La coordinación entre el Centro de Monitoreo y la Policía permitió que apenas siete minutos después de la detección inicial, un móvil lograra interceptar el vehículo en otro sector de la ciudad.

Tras verificar el dominio y confirmar la situación registral, los efectivos procedieron al secuestro del automóvil.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones correspondientes.