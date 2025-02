De qué depende la realización del rally Argentino en la Vuelta de la Manzana

La clásica prueba de automovilismo volvería al plano nacional este año, pero todavía no está confirmada. Los detalles.

La Vuelta de la Manzana siempre se realizó en su versión regional, pero el año pasado no fue parte del campeonato del rally Argentino . Sin embargo, desde hace algunos días la página oficial ubicó a la clásica prueba en la tercera fecha para el segundo fin de semana de mayo.

De todas formas, su realización no está confirmada, ya que desde la Asociación Volantes de General Roca, que históricamente organiza la carrera, resta resolver la parte económica.

Así lo explicó el histórico dirigente de la institución, Jorge "Goyo" Martínez, quien reconoció que la fecha estipulada, del 9 al 11 de mayor, es inesperada. "Por ahí la noticia causó bastante extrañeza, porque si bien la Manzana cuando se inició se corría en marzo, después se pasó a septiembre, después a agosto, y en una charla que tuvimos con la gente de rally argentino, ellos propusieron hacerla en mayo, y bueno, nosotros decidimos que no estaba mal la fecha, el clima nos iba a acompañar un poco más que en el mes de agosto. Así que está la fecha como tercera fecha del campeonato argentino", relató Martínez en diálogo con Mañana de Noticias de CNN Radio .

"Ahora falta hablar con el gobierno y principalmente con el gobernador (Weretilneck) para ver las condiciones económicas y si estamos dentro de las posibilidades que tiene el club y el apoyo que tengamos de algunas empresas y del gobierno", aclaró Goyo.

Goyo rall dinosaurios.jpg

Si bien la realización de la clásica prueba está encaminada, todavía resta la confirmación. "Tendremos que tomar alguna decisión y estoy en espera de que el señor gobernador me reciba. Tuvimos un intercambio de WhatsApp con él y estaba en El Bolsón, así que en cualquier momento me tengo que reunir con él", añadió.

"En la parte deportiva no hay ningún tipo de problema. El problema principal acá está en los apoyos económicos que podamos tener, porque es una una carrera que tiene un costo. No es un Turismo Carretera, un TC 2000, pero sí tiene un costo alto, son carreras nacionales y por lo tanto hay que ver de qué manera se puede llevar a cabo. Aparte tiene una logística bastante importante porque ustedes saben que la vuelta de la Manzana no es simplemente de Roca, es totalmente regional y vamos a veces desde Cinco Saltos, otra vez desde Cipolletti hasta Villa Regina", destacó Martínez y agregó que también "necesitamos el compromiso de todos los municipios para colaborar principalmente con el mantenimiento de los caminos".

¿Qué pasó el año pasado?

"El año pasado teníamos todas las posibilidades económicas de llevarla a cabo, el gobernador nos dio todo el apoyo para hacerla. No venir fue una decisión de rally argentino con los equipos que ya habían ido a Iguazú. Entendieron que era muy costoso, después de esa carrera, volver otra vez a hacer más de mil kilómetros para venir a la región para esta, que es una carrera larga", explicó Martínez.

"Se opusieron los pilotos a no venir y terminaron corriendo en San Luis. Hay veces que las determinaciones no pasan por la AVGR, sino pasan por el Rally Argentino, más allá de todo lo que hicimos con la CDA del Automóvil Club Argentino que nos apoyó, pero bueno, a veces la parte económica de los pilotos prevalece", argumentó.

¿Porqué es importante la realización de la Vuelta?

A la hora de buscar apoyo estatal para los eventos deportivos, siempre está el debate sobre la utilización de fondos y recursos públicos. En ese sentido, Goyo respondió: "La competencia a nivel nacional trae distintos medios de difusión, mucha gente de afuera que viene, que gasta en hotelería, en gastronomía, es una carrera que involucra casi 5 días de gente que viene a correr. Todo eso también repercute principalmente en las zonas aledañas. La Vuelta a la Manzana ya tiene una historia, una tradición y es la más importante en la categoría de rally que tiene el país. Entonces, por eso creo que cuando se hacen los campeonatos siempre la vuelta a la manzana existe".