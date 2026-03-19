Vendieron un terreno que no era suyo en Cipolletti: la víctima pagó miles de dólares y ahora hay imputados

Una pareja fue imputada por vender un lote ajeno. La víctima entregó más de 21 mil dólares y 345 mil pesos en una maniobra fraudulenta.

El terreno tenía un valor de 70 mil dólares, con un esquema de pago en la misma moneda. Foto: Archivo.

La maniobra comenzó en noviembre de 2020, cuando un hombre y una mujer ofrecieron un terreno en venta simulando solvencia y capacidad operativa .

Según la acusación fiscal en la audiencia que se realizó hoy en el Foro Penal de Cipolletti , el hombre se encargaba de la comercialización y la mujer de la parte administrativa. Ambos firmaron un contrato con la víctima para la compra de un lote destinado a la construcción de una vivienda.

El terreno tenía un valor de 70 mil dólares , con un esquema de pago que incluía 10 mil dólares en efectivo al momento de la firma y 120 cuotas mensuales de 300 dólares.

La víctima cumplió con parte del acuerdo y entregó 21.100 dólares junto con 345 mil pesos argentinos.

El engaño: el terreno no les pertenecía

El punto clave de la causa es que los imputados vendieron un inmueble que no era suyo. Para la Fiscalía, actuaron con pleno conocimiento de que no podrían cumplir con lo pactado ni devolver el dinero, induciendo a la víctima a un error que derivó en la estafa.

Imputación y avance de la causa

Ambos fueron acusados por el delito de defraudaciones especiales en calidad de coautores, en concurso ideal.

Durante la audiencia en el Foro Penal, la defensa intentó frenar la imputación al sostener que no había pruebas suficientes, pero el juez de Garantías avaló la acusación.

Qué resolvió la Justicia

El magistrado dispuso la apertura de la etapa penal preparatoria por cuatro meses y la continuidad de la prohibición de acercamiento y contacto entre las partes.

La investigación seguirá su curso mientras se profundizan las pruebas sobre una maniobra que dejó un fuerte perjuicio económico.