Tras los incidentes en la despedida, Cipo pone primera ante Atenas de Río Cuarto: hora y cómo verlo

El equipo albinegro llegó a la ciudad cordobesa en las primeras horas del jueves para el inicio de otro Federal A.

Luego de una noche de miércoles caótica en la ciudad, donde hubo incidentes tras la despedida de los hinchas al plantel, Cipo llegó a la provincia Córdoba con su flamante colectivo propio. El viernes a las 21, debutará ante Atenas de Río Cuarto en el Federal A 2026.

Más allá de ese desenlace, puertas adentro el equipo se mantuvo enfocado. La delegación está encabezada por Alejandro Barbona , quien asumió un rol clave en la previa.

La previa al debut no fue una más. En los últimos días, Daniel Cravero dio un paso al costado por una intervención quirúrgica que afrontará en los próximos días. Más allá de la decisión, el “Chango” no se alejó del grupo , acompañó al plantel en todo momento, incluso en la antesala del viaje, aunque no será parte de la delegación que suba al micro.

En su lugar, quien tomará las riendas de manera interina será su ayudante de campo, Alejandro Barbona. El profe estará acompañado por Maximiliano de la Hoz, César Kurz, Jorge Figueroa y Bruno Gorer. Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador.

“Al equipo vamos a dar un rato antes del partido. Estamos bien, quédense tranquilos que el equipo va a dar todo”, dijo al medio Tribuna Albinegra antes de viajar. El entrenador interino puso en valor el trabajo realizado y el contexto en el que le toca asumir: “El cuerpo técnico es de Daniel, es un eventual cargo que ocupo, pero en honor a él vamos a dejar todo y representar bien al club. Los jugadores los elegimos nosotros, la pretemporada la hicimos, después de todo es fútbol, pero estamos con la convicción de lograr los objetivos”, mencionó.

cravero barbona

En lo futbolístico, el equipo llega con apenas un amistoso formal ante Atlético Regina en la antesala del debut. Allí se vieron cosas muy interesantes, pero fue uno de los que menos partidos de preparación hizo de la categoría. Sin embargo, puertas adentro confían en la base del plantel y en el trabajo realizado durante la pretemporada.

Cipo siempre tiene pibes del club

La lista dejó algunos nombres que invitan a mirar hacia el futuro. Uno de ellos es Lucas Vázquez, volante con características ofensivas, gambeta y atrevimiento, que tendrá su primera convocatoria en la categoría. Su historia tiene idas y vueltas, surgido en el club, con paso por Platense, volvió a la ciudad para sumarse al proyecto y empieza a escribir un nuevo capítulo.

El otro debutante en la nómina es Valentín Flores, recientemente profesionalizado dentro de la institución. A ellos se suma otro juvenil que ya sabe lo que es sumar minutos, Benjamín García, quien continúa consolidándose como una alternativa joven en el plantel.

Antes de subir al micro, Vázquez apareció con su bolso cargado de ilusión y no ocultó su emoción por este momento. “Hacer una pretemporada con un plantel profesional es otra cosa diferente. Además, el grupo, llegué y me encontré con un grupo muy unido, muy bueno. Los chicos más grandes me tratan como uno más y eso está buenísimo porque te hace sentir parte. Ansioso, con ganas de que arranque el partido, muy contento y con muchas ilusiones”, declaró a LM Cipolletti.

Transmisión de los medios

Canal 10 y LU19 transmitirán en vivo por televisión y radio, según confirmaron a este medio. Además, el Bunker Deportivo estará con su emisión por FM Master.