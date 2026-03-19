Murió Víctor Cufré, el ex jefe de Policía que fue a juicio por beneficiar al acusado por la muerte de Ana Zerdán

Fue jefe de Policía en la gestión de Miguel Saiz. Lo condenaron por una represión y fue cuestionado por su intervención en los casos de Ana Zerdán y Otoño Uriarte. Tenía 73 años.

Víctor Cufré murió en Roca a los 73 años. Fue condenado a 4 años de cárcel por una represión mortal.

Víctor Cufré , el polémico ex jefe de la Policía de Río Negro y ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Miguel Saiz murió en su casa, a los 73 años, tras cumplir una condena por una violenta represión durante su tiempo al frente de la fuerza pública. Padecía una enfermedad terminal y sus restos fueron velados en la ciudad.

Cufré es recordado por muchos cipoleños por su estrecho vínculo con Juan Carlos Aguirre , sospechado durante años por el femicidio de Ana Zerdán . El jefe policial fue llevado a juicio por utilizar su cargo en la cúpula de la fuerza para otorgarle beneficios a su hijo, también acusado.

Cufré también estuvo al frente de la Regional Segunda y de la Comisaría Tercera, cargos clave dentro de la estructura de seguridad en el Alto Valle, antes de llegar a la conducción de la fuerza provincial en la gestión del roquense provincial Miguel Saiz.

Durante la gestión del dirigente radical, primero se desempeñó como jefe de la Policía y luego como secretario de Seguridad. Ese período quedó marcado por la represión ocurrida en Bariloche en junio de 2010. El 17 de ese mes, en el contexto de una protesta desatada tras el asesinato del adolescente Diego Bonefoi, víctima de gatillo fácil, murieron los jóvenes Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.

victor cufre (1) Víctor Cufré murió en Roca a los 73 años. Fue condenado a 4 años de cárcel por una represión mortal.

Cufré fue condenado a cuatro años de prisión, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue detenido en febrero de 2022 y permaneció más de un año y medio en la cárcel hasta acceder a la prisión domiciliaria por su edad, tras superar los 70 años. Su condena había sido cumplida.

Un mandato polémico en la Policía

El exjefe de la Policía fue cuestionado por dos casos resonantes en el Alto Valle. En la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna reveló la existencia de una comisión paralela que actuaba sin orden judicial, que —según se indicó— habría estado integrada por Cufré y el entonces juez del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas.

El juicio por el femicidio de la adolescente de Fernández Oro se realizó en 2025. Tras una condena en primera instancia, los cuatro sospechosos fueron absueltos el impugnar la sentencia.

Durante el juicio, se mencionó que la comisión paralela seguía pistas sin informar a la Fiscalía y se advirtió un posible entorpecimiento de la búsqueda de la joven. La familia espera que avance la causa por desaparición forzada y exige a la Justicia Federal que investigue el "encubrimiento policial".

Zerdán apareció muerta en su laboratorio el 17 de septiembre de 1999. Zerdán apareció muerta en su laboratorio el 17 de septiembre de 1999.

En Cipolletti, además, Cufré fue llevado a juicio por haber autorizado la salida de la cárcel de Juan Manuel Aguirre para pasar Año Nuevo con su padre, Juan Carlos Aguirre, en un departamento de esa ciudad. Ambos estaban imputados por el homicidio de la bioquímica Ana Zerdán, pareja de Aguirre padre.

Cufré y su esposa compartieron esa celebración con los acusados, con quienes mantenían un vínculo previo. Padre e hijo fueron juzgados en dos oportunidades y finalmente absueltos, al igual que el exjefe policial, en su caso por inexistencia de delito.