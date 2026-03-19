Tiró una bolsa al ver a la Policía, intentó escapar y todo terminó de la peor manera

Un hombre fue detenido tras huir y enfrentarse con policías. Tenía dinero y mercadería que no pudo justificar.

Personal de la Comisaría 31° llevó a cabo el operativo en el que un hombre fue detenido. Foto: Gentileza.

Personal policial de la Comisaría 31º llevaba a cabo tareas de prevención cuando observaron a un hombre caminando por la calle Epifanio de General Roca . Al notar la presencia policial, el sujeto arrojó una bolsa y emprendió la fuga, lo que derivó en una persecución inmediata .

Tras un breve seguimiento, los policías lograron interceptarlo . Sin embargo, lejos de entregarse, el hombre reaccionó con violencia.

Durante el procedimiento, el sujeto forcejeó con los efectivos, agredió al personal policial, provocó lesiones a uno de ellos y terminó herido tras caer en medio del enfrentamiento.

Qué había en la bolsa que tiró

El elemento que intentó descartar fue clave en la causa. En su interior encontraron dinero en efectivo y paquetes de cigarrillos.

El sospechoso no pudo justificar la procedencia de los objetos, que luego fueron reconocidos por un comerciante como propios.

Detenido e imputado por varios delitos

El hombre, de 28 años, fue trasladado a una dependencia policial, donde recibió asistencia médica al igual que los efectivos involucrados.

Quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y encubrimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía

Tras el procedimiento, la Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes. El caso avanza mientras se analizan las circunstancias del hecho y la procedencia de los elementos secuestrados.